Korte politieberichten uit de grensstreek Duitsland (Update)

DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Zaterdag controleerden agenten om 15.45 uur op de Neue Straße in Weener een 29 jarige Poolse automobilist. Hij bleek onder invloed van verdovende middelen achter het stuur te zitten. De man werd meegenomen voor een bloedproef, waarna hij een rijverbod kreeg opgelegd.

Meppen

Tussen 18.15 en 18.55 uur is op een parkeerplaats aan de Schwefinger Straße in Meppen een Audi A6 aangereden. De veroorzaker is doorgereden. De schade wordt op 2.000 euro geschat.

Haren

Bij een ongeval op de A31, ter hoogte van Haren, is vanmiddag om 16.00 uur een automobilist levensgevaarlijk gewond geraakt. De man raakte door onbekende oorzaak met zijn auto in een slip, waarna de wagen over de kop sloeg en op de zijkant onder aan het talud in de bosjes tot stilstand kwam. De bestuurder is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De weg is ter hoogte van het ongeval in noordelijke richting afgesloten (geweest). Er wordt onderzoek naar de toedracht van het ongeval gedaan.

Politie en brandweer zijn vanmorgen om kwart over acht gealarmeerd voor een brand in een tuinhuisje aan het Altharener Patt in Haren. Bij aankomst stond het tuinhuisje volledig in brand. Het vuur sloeg over naar de aangrenzende carport en een vatsauna. Ook een boom op het terrein van de buren vatte vlam. Er is niemand gewond geraakt. De schade wordt op 5.000 euro geschat. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Wietmarschen

Rond het middaguur zijn op de Heilkers Diek in Wietmarschen meerdere wielrenners ten val gekomen. Het ongeval gebeurde toen een 69 jarige wielrenner een 66 jarige collega schampte. De 69 jarige kwam daarbij ten val. Twee wielrenners van 52 en 55 jaar, die achter hem reden, konden niet meer op tijd remmen en kwamen eveneens ten val. De drie mannen zijn met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.