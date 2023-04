Veel belangstelling voor opening tentoonstelling De Heksen van de Ruiten Aa

TER APEL – In Museum Klooster Ter Apel is vanmiddag de tentoonstelling De Heksen van de Ruiten Aa geopend.

Vanmiddag vond in de Lekenkerk van Museum Klooster Ter Apel de officiële opening van de expositie De Heksen van de Ruiten Aa plaats. De opening werd verricht door schrijfster en columnist Susan Smit. Zij schreef de boeken: ‘De heks van Limbricht’ en ‘De wijsheid van de heks’. Na de opening was er de mogelijkheid de boeken aan te schaffen en ze door de schrijfster te laten signeren.

Voor de opening was veel belangstelling. De Lekenkerk zat bomvol. Belangstellenden die er geen plekje meer konden vinden konden de opening via een livestream in de kapittelzaal volgen. De expositie wordt met veel aandacht omringd vanwege de geschiedenis van Westerwolde en de link met de hedendaagse actualiteit. Ook de spiritualiteit en geheimzinnigheid rond dit thema spreekt tot de verbeelding.



Tussen 1587 en 1597 vonden drie heksenprocessen in Westerwolde plaats, waarbij 23 mensen om het leven kwamen. Door het hoge aantal slachtoffers zijn deze heksenvervolgingen de geschiedenisboeken ingegaan als één van de meest dodelijke heksenprocessen in Nederland. Een verhaal van religie, geld, macht en oorlog.

De processen vielen onder de verantwoordelijkheid van de drost, de bestuurder van de streek, die ervoor zorgde dat de verdachten werden opgepakt en verhoord. De drost hield een nauwkeurig overzicht bij van zijn inkomsten en uitgaven tijdens deze processen, waardoor er nu veel bekend is geworden over de processen.

De meerderheid van de slachtoffers waren vrouwen die zich “vreemd” gedroegen, een lichamelijke afwijking hadden, of werkten met geneeskrachtige kruiden. De meeste beschuldigden werden tot de brandstapel veroordeeld en levend verbrand op de Geselberg. Alle inwoners van Westerwolde waren verplicht bij die verbranding aanwezig te zijn.

Tentoonstelling in Museum Klooster Ter Apel

In de tentoonstelling wordt het (historische) verhaal verteld van de processen. Wat was de reden voor de processen, wie waren erbij betrokken en speelde het Klooster Ter Apel hier een rol in? Er worden o.a. originele archiefstukken getoond, zoals de rekeningen van de drost met aantekeningen waarin staat dat zowel de Prior als de Sub prior van het Klooster ter Apel aanwezig waren bij het eerste heksenproces en een originele Malleus Maleficarum, beter bekend als de Heksenhamer, een 15e-eeuws handboek voor de heksenjacht.

Beelden van Ludmilla van der Spoel

Ook een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling zijn de 30 indrukwekkende beelden van Ludmilla van der Spoel. In 22 beelden kregen de slachtoffers van de Westerwoldse heksenprocessen uit de 16e eeuw een gezicht. En 8 beelden laten de beschuldigingen zien. De beelden zijn niet alleen een poging de slachtoffers te herdenken maar vooral om ze, tenminste in de geest, een liefdevolle nieuwe plek te geven. De rivier de Ruiten Aa stroomt als een rode draad door de beelden heen. De onderwaterwereld biedt een troostrijke en magisch toevluchtsoord voor deze tot ‘heks-gemaakten’.



Tegenwoordig schenken steeds meer Europese landen aandacht aan de geschiedenis van heksenvervolgingen. Zo heeft de Schotse premier Nicola Sturgeon op Internationale Vrouwendag (2022) haar excuses aangeboden voor de heksenvervolging in haar land. De heksenprocessen vonden plaats in een tijd van crisis en economische rampspoed. Er was destijds niet alleen oorlog, maar er brak ook een zeer besmettelijke ziekte uit, de Pest. Er zijn zeker paralellen te trekken met onze huidige maatschappij, die te maken heeft met crisissen, zoals de COVID pandemie, oorlog in Oost-Europa en influx aan vluchtelingen. Kijkend naar de geschiedenis, is het goed om na te denken over ons eigen handelen en reageren.

Bruiklenen

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door bruiklenen van de Universiteitsbibliotheek Groningen, de Groninger Archieven, de Jan Menze van Diepen Stichting, de Stichting van der Wijck, Haselhoffstichting Wedde en particuliere collecties.

Voor meer informatie: https://www.kloosterterapel.nl/nl/expositie-deheksenvanderuitenaa

Foto’s: André Dümmer