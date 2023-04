Borstsparende operatie met magnetische ‘rijstkorrel’ in Ommelander Ziekenhuis

SCHEEMDA – De chirurgen en radiologen van het Ommelander Ziekenhuis gebruiken sinds ruim een jaar een nieuwe techniek om borstsparend te opereren bij patiënten met borstkanker. Borstsparend betekent dat alleen de tumor en het weefsel eromheen wordt weggehaald. De rest van de borst blijft behouden. De nieuwe techniek heet Pintuition en maakt het mogelijk om een tumor in de borst, die niet voelbaar is, makkelijker op te sporen en weg te halen. De techniek is preciezer en effectiever, maar vooral ook prettiger voor de patiënt. Jamila Zeinstra (radioloog) en Tim van den Sprundel (chirurg) zijn blij met deze techniek.

Borstsparend opereren bij niet-voelbare tumor

Sommige vrouwen met (beginnende) borstkanker hebben een tumor die niet te voelen is. Dit wordt vaak bij een bevolkingsonderzoek ontdekt. Jamila: “Als vrouwen na een bevolkingsonderzoek naar ons worden doorgestuurd, doen we eerst onderzoek met een mammografie. Dat is een röntgenfoto van de borst. We hebben een moderne mammografie die een tomogram maakt. Een tomogram is als het ware een 3D-foto van de borst. Vaak doen we ook nog een echo en soms moet er ook een punctie verricht worden. De uitslag van de punctie kunnen we vaak de volgende dag op onze mammapoli vertellen aan de patiënt. Gaat het om een afwijking die niet voelbaar is, dan kan er meestal borstsparend worden geopereerd. Het is dan wel belangrijk dat we precies weten waar de tumor zit. Met andere woorden; de tumor moet worden ‘gelokaliseerd’.”

Zo groot als een rijstkorreltje

Voorheen gebeurde dit ‘lokaliseren’ op de dag van de operatie. Er werd dan een draadje op de plek van de tumor in de borst geplaatst. Tim: “Er zitten best wel wat nadelen aan zo’n draadje. Het draadje steekt uit en kan wat gaan bewegen. Doordat dit draadje geplaatst moet worden op de dag van de operatie, kan dit voor de patiënt stress opleveren. Het is daarnaast soms een race tegen de klok om dit op de dag van de operatie voor elkaar te krijgen. Bij de nieuwe Pintuition-techniek maken we sinds april 2022 gebruik van een magneetzaadje zo groot als een rijstkorrel. De radioloog plaatst dit magnetische ‘rijstkorreltje’ met een naald en een echo op de plek van de tumor.” Jamila vult aan: “We plaatsen het magneetzaadje ongeveer een week voor de operatie. Voor de patiënt en voor ons is dit veel prettiger, omdat we het dan in alle rust kunnen doen. Bovendien merkt de patiënt er bijna niets van. Het is echter niet bij alle patiënten toepasbaar. Als we geen gebruik kunnen maken van een magneetzaadje, dan gebruiken we alsnog een draadje.”

Zeer nauwkeurig opereren door ‘parkeersensor’

Bij de techniek met het draadje, zit de punt van het draadje in de tumor. Zo kan de chirurg de tumor vinden en verwijderen. Omdat het draadje iets kan bewegen en de chirurg niet precies weet waar de tumor zit, moet er voldoende weefsel worden weggehaald. Tim: “Het meest indrukwekkende van de nieuwe techniek met het magnetische ‘rijstkorreltje’, is dat ik precies weet waar het rijstkorreltje zit en dus de tumor. Je kunt het vergelijken met een parkeersensor. Tijdens de operatie zoek ik met een apparaatje met een sensor het magneetzaadje op. Deze gaat piepen zodra ik in de buurt ben en het apparaatje met de sensor geeft op de millimeter nauwkeurig aan waar ik precies ben. Zo kan ik de kortste weg naar de tumor bepalen. Omdat ik dan precies weet waar de tumor zit, hoef ik minder weefsel weg te halen. Hierdoor blijft de borst er vaak mooier uitzien.”

Makkelijke en veilige techniek

Alle radiologen en chirurgen die borstoperaties uitvoeren in het Ommelander Ziekenhuis maken gebruik van de nieuwe techniek. Jamila: “Als er een tumor is verwijderd, dan maken we altijd nog een foto van het weefsel en dan zien we meestal dat het magneetzaadje precies in het midden zit. Er zijn ook andere technieken om de precieze plek van een tumor te vinden. Veel ziekenhuizen maken gebruik van een radioactief jodiumzaadje. Dit vraagt om strenge veiligheidsregels vanwege de radioactieve straling. Bij het gebruik van het magneetzaadje hebben we daar niet mee te maken. De Pintuition-techniek is veilig en makkelijk toe te passen. Het biedt veel voordelen ten opzichte van onze ‘oude’ techniek.”

Over het Ommelander Ziekenhuis

Het Ommelander Ziekenhuis is van betekenis. Voor patiënten, voor medewerkers en voor de regio. Met ruim 1300 collega’s werken wij dagelijks aan de best mogelijke zorg voor onze patiënten, in de regio Noord- en Oost-Groningen. We doen dat vanuit ons moderne ziekenhuis in Scheemda. Met de spoedeisende hulp, de (acute) verloskunde en een breed palet aan medisch specialistische basiszorg zijn wij hét ziekenhuis voor de regio. We werken daarbij nauw samen met andere zorgaanbieders en onze verwijzers. Ons motto: Samen. De beste zorg. Dichtbij.

Ingezonden