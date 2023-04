Gesteggel over de Grutto

GRONINGEN – De Grutto heeft het moeilijk in Nederland, het aantal broedparen neemt al jaren af.

Om deze vogel en andere weidevogels te redden liggen een plan en 68 miljoen euro klaar: het Aanvalsplan Grutto. Toch gebeurt hier niets mee, want er is gesteggel tussen het Rijk en de provincie over het laatste deel van de financiering. Dat is geen besturen, maar uitstellen en niets doen. GroenLinks vindt dit een kwalijke zaak en stelt daarom in de provincies en de Tweede Kamer hier vragen over.



Hoe was het vroeger?

Grote stukken kruidenrijkgras waaiden in de wind mee. Bij het lopen tussen de velden door hoorde je de insecten zoemen en de heldere roep ‘gruttooo, gruttooo’; de toonhoogte stijgt eerst, waarna hij daalt. Je pakte je verrekijker en speurde in het rond. Goed kijken en ja, daar zaten ze: Grutto’s. Prachtige vogels die met een oranje kleur tussen de andere weidevogels opvielen.



Zo mooi was het en zo zou het weer moeten worden. Dit kan. Daarvoor is het Aanvalsplan Grutto

gemaakt en dat moet uitgevoerd worden. Het geld is er, nu de uitvoering nog, zou je zeggen.

Toch blijft het geld op de plank liggen, 68 miljoen euro. Waarom? Omdat het Rijk en de provincies

het niet eens kunnen worden over het laatste deel van de financiering. Zo blijkt uit het artikel in

Trouw: Onenigheid Rijk en provincie fnuikt redding van de Grutto. Het is bekend dat de Grutto het

zwaar heeft: in 1970 waren er 120.000 broedparen in Nederland, nu nog 25.000.



Ook in Groningen zetten we in op het behoud van deze nationale vogel. Kijk naar het Actieplan

Weidevogels Groningen. Met een motie heeft GroenLinks er in 2018 voor gezorgd dat hier financiën

voor beschikbaar zijn gesteld.



Om de Grutto te redden stellen de GroenLinks Statenfracties in de Grutto-provincies Groningen,

Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland en Utrecht schriftelijke vragen over deze kwestie.

GroenLinks Statenlid Nadja Siersema. “Als wij de weidevogels echt van belang vinden, moeten we ook

risico durven dragen, zodat er wat gebeurd. Die keuze zou volgens GroenLinks nu echt gemaakt

moeten worden, straks is het te laat om de Grutto te redden.”

Ingezonden