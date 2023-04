Groningen Natuurlijk! opent nieuwe winkel in Winschoten

WINSCHOTEN – Zaterdag 29 april wordt de winkel Groningen Natuurlijk! officieel geopend. Hieronder een ingezonden artikel van de eigenaars.

In 2006 zijn wij met ons gezin naar Westerwolde verhuisd, na 10 jaar in de omgeving van Amsterdam gewoond te hebben. Wat een rust en schone lucht! Als natuurliefhebber haal ik hier mijn hart op. Als ik buiten loop en om me heen kijk, de schone lucht inadem, prijs ik me rijk dat ik hier kan wonen. Ik wil graag anderen ook laten genieten van deze prachtige omgeving. Daarmee was het idee geboren om een (web)winkel te beginnen met alles wat je nodig hebt om hier van de natuur te genieten.

We zijn gestart in 2011 met een winkel aan huis en een webshop. Een kleine winkel met een divers assortiment voor natuurliefhebbers: natuurboeken- en gidsen, vogelvoer, nestkasten, waxjassen en hoeden, zaklampen, zakmessen, enz. Bijzondere eigenschap van deze artikelen: ze worden gemaakt zonder kinderarbeid, door mensen die fatsoenlijk worden behandeld en betaald, met oog voor het milieu. Daardoor verkopen we voornamelijk artikelen die worden gemaakt in Europa of Australië.

Al gauw kwam daar een Rustpunt bij en een Bezoekersbos. En we breidden het assortiment uit met biologische levensmiddelen. In 2017 werden we zelfs een Ekoplaza afhaalpunt (EWA).

En toen kwam Corona. Tijdens de Coronapandemie moest de winkel aan huis gesloten blijven. Om toch aan het werk te kunnen blijven hebben mijn man en ik in 2020 de Ekoplaza in Winschoten overgenomen en werken we dagelijks in deze supermarkt. De supermarkt loopt goed, maar ook Groningen Natuurlijk! blijft groeien. Deze winkel vanuit huis runnen was daarom niet meer te doen, we hadden meer ruimte nodig. En daarom deze grote stap, een nieuwe winkel in Winschoten, naast de Ekoplaza.

De locatie op de Dorpsstraat 22 in Vriescheloo blijft EWA en afhaalpunt voor Groningen Natuurlijk!

Vier met ons mee en kom naar de opening door burgemeester Cora Yfke Sikkema!

Datum: 29 april 2023

Locatie: Venne 11, 9671 DA Winschoten

10 uur winkel gaat “gewoon” open

15 uur Officiële opening door burgemeester Cora-Yfke Sikkema

Aansluitend een hapje en een drankje.

Op deze feestelijke dag houden we een verloting van 3 leuke artikelen uit onze winkel. Je kunt meedoen door je kassabon, voorzien van naam, mailadres en telefoonnummer, in te leveren. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Alidus Hofsteenge & Saskia Uittien.