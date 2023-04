Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 17 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON MOET DOORBREKEN | VOORLOPIG WISSELEND

De zon moet net als gisteren weer gaan doorbreken maar dat zal in de loop van de dag toch vrij goed gaan, al is er nog wel kans op een enkele bui, vooral ook in Drenthe. Want er ontstaan ook flinke stapelwolken, bij maximumtemperaturen van 14 of 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind.

Komende nacht komt er weer wat meer bewolking maar morgen is het vrij zonnig en droog. De vroege ochtend is dan fris na minimumtemperaturen van 5 of 6 graden. De maximumtemperatuur is morgen zo’n 15 graden en de wind neemt toe naar windkracht 4 tot 5 uit het noordoosten tot oosten.

Woensdag is het meest zonnig en mooi lenteweer, maar donderdag en vrijdag is er weer wat meer bewolking met een graad of 13 en wellicht ook een bui. Maar in het volgend weekend komt toch duidelijk zachtere lucht naar ons toe. En dat zou de temperatuur uiteindelijk richting de 20 graden moeten brengen.