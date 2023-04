Jubileumexpositie 2003-2023 Schildersgroep Nieuwolda in Galerie 10 bij 10

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 18 april, 08.00 uur door John Havinga

VRIJ ZONNIG | EIND VAN DE WEEK ZACHTER

Het wordt een vrij zonnige dag met eerst nog wat wolken, maar die zullen breken en dan worden het vandaag stapelwolken en zon, die het weerbeeld zullen gaan bepalen. De temperaturen bereiken heel netjes 14 à 15 graden, bij een matige wind uit het noordoosten (4 Bft) met wel wat vlagen. Dus die zal het lentegevoel en de temperatuur wat temperen.

Komende nacht opklaringen en wat hoge bewolking waarbij het afkoelt tot rond 4 à 5 graden. Het wordt morgen een mooie zonnige voorjaarsdag met weinig wolken. De maximumtemperatuur komt morgen uit op 13 of 14 graden, bij een matige tot soms vrij krachtige noordoostenwind.

Vanaf donderdag wordt het wisselvallig en komt er meer bewolking met een graad of 12 en af en toe een buitje. Vrijdag en met name zaterdag komt toch duidelijk zachtere lucht naar ons toe. Dat zou de temperatuur uiteindelijk richting de 20 graden moeten brengen. Wel is het niet uitgesloten dat er ook een aantal buien ontstaan, maar dat lijkt nog wel wat mee te vallen.