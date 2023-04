DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

De 83 jarige automobilist die zondagmiddag om vier uur bij een ongeval op de A31, ter hoogte van Haren, levensgevaarlijk gewond raakte is overleden. De man raakte door onbekende oorzaak met zijn Opel in een slip, waarna de wagen over de kop sloeg en op de zijkant onder aan het talud in de bosjes tot stilstand kwam. De bestuurder werd met spoed naar het ziekenhuis In Meppen gebracht. Daar is hij gisteren aan zijn verwondingen bezweken. Er wordt onderzoek naar de toedracht van het ongeval gedaan.

Tussen 14 en 17 april is op een parkeerplaats aan de Kirchstraße in Haren iemand tegen een schutting aangereden. Deze persoon is weggereden zonder zich om de schade te bekommeren.

Meppen

Gisteravond is iets na half acht op de Fullener Kirchweg in Meppen een personenauto in brand geraakt. De 54 jarige bestuurder rook een benzinelucht, waarna hij de auto aan de kant zette en samen met zijn gezin de wagen verliet. Kort daarna stond het motorgedeelte van de KIA volledig in brand. Er is niemand gewond geraakt. De auto raakte ernstig beschadigd.