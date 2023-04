WINSCHOTEN – Op vrijdag 12 mei staat de voorstelling ‘Postnatale Expressie’ van Nienke Plas in Cultuurhuis De Klinker.



De evolutie van een vrouw is als een roos. De mooie dichte knop die uiteindelijk open bloesemt waarna ze op haar oude dag ondersteboven en uitgedroogd aan een radiatorbuis in de hoek van iemand zijn toilet hangt. Nienke Plas bewandelt een bijzonder pad. Eerst was zij een kind, nu heeft zij kinderen en uiteindelijk zal ze met eentje trouwen. Spijt van deze route? Ach “never look back” tenzij je wilt leven en het doel van een achteruitkijk spiegel begrijpt.



Vlogger, cabaretier en wervelwind gaat plankgas door de evolutie van de vrouw.

Op vrijdag 12 mei 20.15 uur in De Klinker.

Ingezonden

Afbeelding: Ali Mousavi