Wethouders Pekela bezoeken Open Huis Taalhuis Pekela 

OUDE PEKELA – Vanmorgen bezochten de wethouders van de gemeente Pekela het Open Huis van Taalhuis Pekela. Wethouder Ellen van Klaveren overhandigde namens hen een boeket bloemen aan de vrijwilligers als dank voor hun grote vrijwillige inzet voor het Taalhuis.

Van maandag 17 april tot en met vrijdag 21 april is het de Week van Taal! In de Week van de Taal tonen de Taalhuizen in Groningen en Noord-Drenthe hoe ze mensen kunnen helpen bij het beter leren lezen of schrijven. Zo kunnen ze hulp geven bij bijvoorbeeld het opstellen van een e-mail, het schrijven van een brief of het lezen van een boek. Hulp hierbij is niet ver weg; de mensen van het Taalhuis staan klaar en helpen met advies of een cursus. Zo gaan we laaggeletterdheid tegen.

Wethouder Ellen van Klaveren: “Het is ontzettend belangrijk dat iedereen, van jong tot oud geholpen kan worden bij het goed kunnen lezen en schrijven. Met kleine stapjes en een steuntje in de rug kan het Taalhuis hieraan bijdragen. Dat is een hele goede zaak!”

