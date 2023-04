Christelijk Pinksterfestival in Onstwedde met Sela en Paul Colman

ONSTWEDDE – In het Pinksterweekend van 2023 wordt in Onstwedde het Amazing Grace Festival gehouden. Amazing Grace is een kleinschalig, christelijk gezinsfestival dat plaatsvindt op Vakantiepark De Sikkenberg. Het wordt speciaal georganiseerd voor gezinnen in het noorden van Nederland én voor mensen die een alternatief zoeken voor de grotere pinksterbijeenkomsten in Nederland.

Op het festival treden bekende artiesten op als Sela, Gospel Boulevard, Elvis E., Irma Dee en Claas P. Jambor (USA). Ook treedt Paul Colman op, onder andere bekend van zijn tijd als gitarist bij The Newsboys. Zijn optreden bij Amazing Grace is het enige optreden in Nederland tijdens zijn Europese tour. Het festival heeft elke dag een afwisselend programma van sprekers, workshops en muziek. Ook zijn er diverse leuke programma’s voor kinderen vanaf vier jaar. Amazing Grace geeft ook graag talenten uit de regio de kans om op te treden. Dit jaar zijn dit onder andere gospelkoor Dabar, singer-songwriter Jolien Damsma en singer-songwriter Aron Veninga.

Op zondagochtend, Eerste Pinksterdag, is er traditiegetrouw een gezinsdienst. Dit is al jaren een traditie op De Sikkenberg. Deze dienst start om 11.00 uur en het terrein gaat hiervoor tijdelijk open voor iedereen. Spreker is evangelist Peter Hazenoot uit Aruba.

Alle informatie is te vinden op www.gospelfestivalonstwedde.nl

Ingezonden