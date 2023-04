Drentse Talentprijs Cultuur voor Firma Frictie

ASSEN – Theaterduo Firma Frictie heeft de Drentse Talentprijs Cultuur 2023 gewonnen. Stella van den Sigtenhorst uit Assen en Lusanne Arts uit Hoogeveen, kregen een cheque ter waarde van 2.500 euro van Stichting Kunst & Cultuur en het bijbehorende kunstwerk van Joke Holwarda. Firma Frictie wordt door de jury gezien als de nieuwe generatie theatermakers. Origineel met een heerlijke dosis zelfspot.

Stella van den Sigtenhorst en Lusanne Arts begonnen hun theatercarrière bij theater NiznO in Assen, nu Garage TDI. Daarna studeerde Stella af aan de acteursopleiding van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en Lusanne volgde haar opleiding aan de Toneel- en Kleinkunstacademie in Amsterdam. Vorig jaar maakten ze de humoristisch voorstelling Kan het wat stiller? En in 2021 toerden ze met de jeugdvoorstelling Zoet water langs de scholen in Drenthe.

Uit het juryrapport: “Stella en Lusanne zijn gedreven theatermakers die niet schromen hun persoonlijke worsteling te laten zien. Dit maakt hun werk interessant en hun spel kwetsbaar.” De jury noemt het werk buitengewoon goed en wordt er soms zelfs een beetje ongemakkelijk van. Daarnaast weet Firma Frictie connectie te maken met een nieuw publiek. De jongeren. Het publiek van morgen.

De jury heeft dit als extra waardering meegenomen in de keus van de winnaar van de Drentse Talentprijs Cultuur.

De nummers twee: Anique van Büseck en Vera Vos

De Drentse Talentprijs Cultuur is door Stichting Kunst & Cultuur in het leven geroepen om jong Drents talent in de schijnwerper te zetten en kansen te bieden om zich verder te ontwikkelen. Daarom ontvangt niet alleen de winnaar een geldbedrag. Ook de nummers twee, Anique van Büseck en Vera Vos, ontvangen 500 euro die ze mogen besteden aan hun eigen ontwikkeling.

Singer-songwriter Anique van Büseck wordt door de jury getypeerd als een goede zangeres met een mooie stem. “Op het podium staat deze pupil van Ilse DeLange als een huis.” De jury verwacht de komende jaren nog veel ontwikkeling en mooie songs van deze inwoner van Meppel.

Vera Vos is volgens de jury een echte projecten- en programmamaker. “Op het snijvlak van maatschappelijke thema’s en sociale cohesie maakt ze mooie kunstprojecten.” De jury hoopt dat Drenthe deze inwoner van De Wijk veel kansen biedt om te organiseren en produceren.

De jury

Een Drentse jury koos in februari de drie kandidaten voor de Talentprijs uit een lijst van 26 kandidaten. De landelijke jury bestaande uit voorzitter Marco Out (burgemeester van Assen) en Martine Consten (VSBfonds), Ineke Geurts (curator Kunstruimte Villa de Bank) en Arthur Schmidt (directeur Buitenkunst) koos uiteindelijk de winnaar.

Vorig jaar won filmmaker Okki Poortvliet (2022) de prijs. In 2021 won de band Blackbriar en in 2020 beeldend kunstenaar AnneWill Lufting.

Ingezonden door Stichting Kunst & Cultuur

Foto: K&C/ Liza Kollau. (Op de foto van de prijsuitreiking ontbreekt Lusanne Arts)