Eerste BBB gedeputeerde kandidaat provincie Groningen bekend

GRONINGEN – BBB heeft Henk Emmens (54) als eerste gedeputeerde kandidaat voor de provincie Groningen gevraagd.

Emmens heeft ruime ervaring met het provinciaal bestuur in diverse rollen. Daarnaast heeft hij een groot

netwerk in Groningen en Noord-Nederland en heeft hij een brede maatschappelijke interesse. Henk Emmens was BBB-lijsttrekker voor waterschap Noorderzijlvest.



Emmens wil met een daadkrachtig college en goede samenwerking met Provinciale Staten werken aan een duidelijke, pragmatische aanpak van de maatschappelijke uitdagingen in de provincie Groningen. Emmens is van mening dat we met de beoogde coalitie die stap kunnen zetten. “Uitgangspunt is: Zeg wat je doet, doe wat je zegt en wees aanspreekbaar.”, aldus Emmens.



Emmens is nu nog woonachtig in Peest en is voornemens naar Bad Nieuweschans te verhuizen.

