Ontdek het boerenleven in Groningen op de Campina Open Boerderijdagen

De Campina Open Boerderijdagen bieden iedereen een kans om kennis te maken met het boerenleven. Er zijn verschillende leuke en educatieve activiteiten te doen voor jong en oud, zoals een boerderijrondleiding, windmolen vouwen, blind proeven, schminken en boerderijbingo.



Een duurzame toekomst

Campina wil met voedzame producten zoals yoghurt, melk en kwark bijdragen aan een sterke start van de dag én aan een duurzamere wereld. Zo worden alle Campina-producten geproduceerd met groene stroom die is opgewekt op het boerenerf. Ook spannen Campina-boeren zich in voor biodiversiteit op en rondom het erf, bijvoorbeeld door de aanleg van kruidenrijk grasland. De deelnemende boeren vertellen op de Open Boerderijen meer over het reilen en zeilen op de boerderij en wat zij doen op het gebied van duurzaamheid.



Deelnemende boerderijen in Groningen

Alle deelnemende boerderijen zijn open van 10.00 uur tot 16.00 uur, toegang is gratis. De deelnemende boerderijen in Groningen:



VOF Elzinga op 19 mei

Onderdendam



Maatschap Terra Nova op 29 mei

Marum



Van Schot op 29 mei

Ontsluitingsweg Nieuwe Compagnie 1, 9665 DA Oude Pekela





Kijk voor het adres van de boerenbedrijven en/of andere deelnemende boerderijen op www.campina.nl/boerderijdage.



Ingezonden