Vrouw (31) uit Stadskanaal vermist

STADSKANAAL – De 31-jarige Rosita is sinds 18 april vermist uit Stadskanaal. Zij is het laatst gezien in de omgeving van de SPAR in Stadskanaal.

Mogelijk is Rosita vertrokken in de richting van Amsterdam / Rotterdam. Zij is te herkennen aan haar tatoeages en haar geblondeerde haar waarvan de zijkanten zijn opgeschoren. Rosita verplaatst zich mogelijk met het openbaar vervoer.

Rosita is 1.70 m lang, heeft blond haar en grijs/groene ogen.

Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.