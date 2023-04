Gronings Vuur laait meer en meer op in Westerwolde

BELLINGWOLDE – In Het MOW in Bellingwolde kwam donderdagmiddag een gezelschap samen van makers, organisatoren, spelers, koorleden en andere betrokkenen die iets te maken hebben met de theatrale expeditie Elkenain, Zicht op Westerwolde, onderdeel van Gronings Vuur. De uitvoeringen hiervan zijn op 10 en 11 juni. Donderdag werd de start van de kaartverkoop – tickets zijn te verkrijgen via groningsvuur.nl – gemarkeerd.

De theatrale expeditie leidt bezoekers in het tweede weekend van juni met een bus langs vier plaatsen in de gemeente om uiteindelijk terug te keren in startplaats Oudeschans. In ieder dorp – naast Oudeschans zijn dat Blijham, Sellingen en Ter Apel – stapt het publiek uit om daar te genieten van verschillende muzikale, theatrale en kunstzinnige optredens. Zelfs aan het eten en drinken wordt gedacht; dit is allemaal bij de ticketprijs inbegrepen.

In de afgelopen periode zijn verschillende publieksavonden georganiseerd waar inwoners van Westerwolde hun stem konden laten horen. Wat speelt er in hun gemeente, met name op het gebied van leefbaarheid en klimaat? Hoe kijken zij naar de toekomst?

Met de waardevolle opbrengst van deze sessies is regisseur Ira Judkovskaja aan de slag gegaan. Zij gaf donderdag een doorkijkje richting de uitvoering. ,,Ik wil mensen open en met nieuwsgierigheid naar Westerwolde laten kijken en er net zo verrast door – en zelfs verliefd op – laten worden zoals het mij overkomen is”, zegt ze. ,,Maar je moet het meemaken om te weten wat het is.”

Gea Smidt is artistiek leider van Gronings Vuur. Ze vertelt over het project: ,,Bij Gronings Vuur staan kennis, verhalen, meningen en creativiteit van de inwoners centraal. Een project waar we mensen uitnodigen om na te denken over hun eigen omgeving en prikkelen om naar de toekomst te kijken. Om met en van elkaar te leren”, vat ze samen. ,,Het is ook een project waar we met elkaar kijken hoe we het gesprek in deze gemeente blijvend op gang kunnen brengen door middel van kunst en cultuur.”

En juist daarom is deze middag gepland in Het MOW. Dat museum werpt zich op als de ‘borgende organisatie’ in Westerwolde dat samen met partners uit Westerwolde een projectbureau wil opzetten. Om Gronings Vuur te laten branden in Westerwolde. Museumdirecteur Obby Veenstra spreekt van ,,een fijne samenwerking”. ,,Je ziet dat er veel liefde voor cultuur is.”

Samen met cultuurwethouder Giny Luth plaatst ze de Gronings Vuur-vlag vervolgens pontificaal in Het MOW. Luth: ,,Gronings Vuur verbindt echt. Het verbindt culturen en mensen met elkaar. En de naam Elkenain dekt goed de lading: het is voor iedereen. Ik ben waanzinnig benieuwd naar al die verhalen. We moeten zuinig en trots zijn op onze cultuur. Dat zijn we hier wel eens te weinig.”

Op www.groningsvuur.nl staat meer praktische informatie over de uitvoeringen, evenals de verschillende aanvangstijden.

Foto’s: André Dümmer