DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Dinsdagmiddag is tussen twee uur en half vier op de parkeerplaats van het kerkhof aan de Marktstiege of tussen half vier en vijf uur op de parkeerplaats van Kaufland in Meppen een grijze Opel Corsa aangereden. De veroorzaker, die vermoedelijk in een blauwe auto reed, is onbekend. De schade bedraagt 1.000 euro.

Leer

Bij een ongeval op de Oldenburger Straße (B436) in Logabirum zijn gisteravond vijf personen gewond geraakt, waarvan een deel ernstig. Het ongeval gebeurde toen ter hoogte van een tankstation een VW Passat met hoge snelheid achterop een Ford Kuga reed, die snelheid minderde om af te slaan. De Ford werd daarbij richting het kruispunt met de Zoostraße gelanceerd. Hierbij raakte de 35 jarige Roemeense bestuurder ernstig gewond. Een 19 jarig meisje, dat bij hem in de auto zat, had lichtere verwondingen.

De Passat belandde 60 meter verderop in de berm en vloog daarna in brand. De drie inzittenden: de bestuurder van 18 jaar uit Moormerland en twee meisjes van 17 jaar, konden, vlak voordat de wagen volledig in lichterlaaie stond, door omstanders uit de auto worden gehaald. De beide meisjes, afkomstig uit Hesel, waren zwaargewond.

De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Leer en Westerstede gebracht. De brandweer heeft de auto, enkele bomen en het gebied rond de brand geblust. Daarna werd de straat schoongespoten. De weg is tussen Nortmoor en de Logabirumer Straße tot middernacht voor bergingswerkzaamheden afgesloten geweest. De auto’s kunnen als verloren worden beschouwd.

Sögel

Vannacht is rond één uur op de Püttkesberge in Sögel een vrachtwagen tegen een andere vrachtwagen gereden. Hierdoor ontstond voor 500 euro schade. De 33 jarige veroorzaker verkeerde onder invloed van alcohol. Een ademtest wees 2.07 promille aan. De man kreeg na bloedonderzoek een rijverbod opgelegd en zijn rijbewijs is in beslag genomen.

Haren

Tussen dinsdag 15.11 uur en woensdag 8.00 uur is aan de Robbenweg in Haren bij een vrachtwagen ingebroken. Er werden een standpijp en een brandkraansleutel gestolen. De schade bedraagt 700 euro.