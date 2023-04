Laaggeletterdheid opsporen en aanpakken via werkgevers

GRONINGEN – Ruim 65.000 mensen in onze provincie hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen of werken met de computer. Deze vormen van laaggeletterdheid kunnen aangepakt worden met hulp van werkgevers. Met financiering van de provincie helpt de Aanjager Geletterdheid werkgevers de basisvaardigheden van hun werknemers te verbeteren. Op 20 april bezocht gedeputeerde Tjeerd van Dekken Taalhuis Winschoten tijdens de Week van de Taal en kreeg hij uitleg over deze aanpak.

Sinds vorig jaar is Gemma Groot Koerkamp actief als ‘Aanjager Geletterdheid Werknemers’ vanuit VNO-NCW MKB Noord, in de provincie Groningen en de kop van Drenthe. Ze motiveert en helpt organisaties om te gaan met personeel dat moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. De focus ligt met name op mensen met Nederlands als moedertaal. Dit is een groep die over het algemeen lastig te bereiken is.

VR-bril

De Aanjager Geletterdheid bezoekt bedrijven en legt contact met verschillende brancheverenigingen. Ze informeert hoe laaggeletterdheid te herkennen is. Daarnaast adviseert ze over trainingen, subsidies, de mogelijkheden van taalhuizen en beschikbare hulpmiddelen. Een voorbeeld is een VR-bril die inzicht biedt in de wereld van een laaggeletterde.

Bron: Provincie Groningen