Politie toont beelden daders plofkraak Rietdekkershof Nieuw Dordrecht

NIEUW DORDRECHT – De bewoners aan de Rietdekkershof in Nieuw Dordrecht liggen op de vroege ochtend van 12 maart 2023 rustig te slapen als ze rond 04:30 uur ineens ruw worden gewekt door een zware explosie. Door de ontploffing wordt een pinautomaat in het buurthuis opengebroken. Als geschrokken buurtbewoners naar buiten komen en de ravage zien, rijden de verdachten net met hoge snelheid weg in een donkerkleurige Audi. De plofkraak is op beeld vastgelegd, herkent u de vier verdachten?

Op de camerabeelden ziet u hoe drie verdachte personen met bivakmutsen en donkere kleding naar de automaat lopen. Ze hebben een koevoet, een explosief en een ontstekingsdraad bij zich. De eerste verdachte blijft bij de automaat en plaatst het explosief terwijl een tweede verdachte het ontstekingsdraad over straat uitrolt. De bijbehorende ontsteker wordt even verderop op de stoep geplaatst. Op de beelden van de pinautomaat zijn de ogen en een deel van het gezicht van twee verdachten te zien.

Donkere Audi werd mogelijk eerder gezien

Op beelden van een andere camera is te zien dat een donkere Audi rond 04:30 uur achterwaarts vanaf de Oranjedorpsstraat het Rietdekkershof inrijdt. Na onderzoek weten we dat er deze nacht een donkere Audi langere tijd in Zuidoost-Drenthe heeft rondgereden. Dat gebeurde eerder in de nacht, voorafgaand aan de plofkraak. Een zwarte Audi wordt onder andere gezien op de Dordsedijk in Klazienaveen. Deze auto kwam uit de richting van Weiteveen en had ook witte kentekenplaten.

Heeft u informatie?

Herkent u deze verdachten? Of herkent u de zwarte Audi in combinatie met (één van de) vier personen? Heeft u camerabeelden uit de omgeving van Nieuw-Dordrecht van de nacht van 12 maart waarop mogelijk de donkere Audi is te zien? Of heeft u misschien andere informatie die ons kan helpen bij ons onderzoek? Neem dan contact op met de opsporingstiplijn op 0800-6070. Liever anoniem? Dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. U kunt ook het tipformulier invullen.

Bron: Politie Drenthe