Activiteiten in Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert ook in de mei vakantie leuke activiteiten, kijk ook op de website van Het Groninger Landschap voor tijden, prijzen en aanmelden en nog meer leuks!

30 april: Struuntocht voor de jeugd.

Kom je ook? Samen met gidsen gaan we struinen langs de Dollard en in de polder Breebaart. De tocht is bedoeld voor gezinnen met kinderen in de basisschool leeftijd. Al met al een boeiende en leerzame middag waarin we de natuur ons laten leiden!

Start om 13.30 uur tot 16.00 uur vanaf Bezoekerscentrum Dollard, Dallingeweersterweg te Termunten. Aanmelden is verplicht. Verzamelen in het Veldlaboratorium bij Bezoekerscentrum Dollard. Het is verstandig laarzen of stevige, waterdichte schoenen aan te trekken en kleren die vuil mogen worden.

3 mei: Wat leeft er in de sloot?

Trek je laarzen aan en ga mee! Met schepnet en emmertje mag je naar de sloot om kleine waterbeestjes te vangen. Met behulp van een zoekkaart kun je uitzoeken wat je gevangen hebt. Misschien vang je wel een libellelarve of een waterschorpioen! Kom je ook gezellig langs? We vinden het fijn als je je aanmeldt, zodat we ongeveer weten hoe veel kinderen er langs komen deze middag. Start om 14.00 uur vanaf Bezoekerscentrum Reitdiep. Deelname is gratis, geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.

5 mei: Vaarexcursie bevrijdingsverhalen uit het Zuidlaardermeergebied.

Onderduiken tussen het riet van het Zuidlaardermeer? Hoe ging de recreatie in oorlogstijd? Hoe kwamen die vakantiewoningen van Ameland in Klein Scheveningen terecht? Waar waren de Duitsers vooral bang voor hier bij het meer? Op 5 mei neemt Sipke de Wind, auteur van boeken over Groningen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, u mee het water op en vertelt er over. Start om 14.00 uur vanaf De Leine, Meerweg 62a te Kropswolde. Trek water- en winddichte kleding aan en vergeet uw verrekijker niet.

6 mei t/m 14 mei Nationale Vogelweek

Van 6 tot 14 mei is het de 11e editie van de Nationale Vogelweek van de Vogelbescherming. Ook het Groninger Landschap sluit zich deze mooie week aan en organiseert tal van vogel-gerelateerde activiteiten te vinden op hun website!

Deze activiteiten worden georganiseerd in het kader van Nationale Vogelweek. Aanmelden verloopt daarom via de Vogelbescherming https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/activiteiten/excursies

Ingezonden