Burgemeesters Emmen en Westerwolde naar Den Haag voor extra maatregelen tegen overlastgevende asielzoekers

EMMEN, WESTERWOLDE – Burgemeesters Eric van Oosterhout van Emmen en Jaap Velema van Westerwolde hebben om een gesprek gevraagd bij minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel en Migratie. De burgemeesters willen dat het

ministerie extra maatregelen neemt om de toenemende overlast door asielzoekers uit veilige landen in beide gemeenten te verhelpen.



Ter Apel, waar zich het enige aanmeldcentrum voor asielzoekers bevindt, ervaart al jaren ernstige

overlast door asielzoekers veelal afkomstig uit zogenoemde veilige landen. Ook de omliggende dorpen krijgen hier steeds meer last van. Woninginbraken, vernielingen, intimidatie en winkeldiefstallen zijn aan de orde van de dag. De diverse maatregelen die tot nu toe werden genomen om die overlast te verhelpen blijken ontoereikend.



Burgemeester Velema spreekt van een ontwrichtende situatie. “In Ter Apel weten we niet anders dan

dat we mensen die huis en haard moeten verlaten opvangen en hulp bieden. Maar de overlast die

onze inwoners en winkeliers daarbij ervaren staat haaks op de gastvrijheid die ze bieden. Dat is erg

wrang en zet de opvang en de samenleving hevig onder druk.” Dat premier Rutte afgelopen week

meldt dat hij niet kan uitsluiten dat er deze zomer wederom mensen moeten slapen in het gras voor

het aanmeldcentrum vindt hij dan ook onbestaanbaar. “We hebben afgelopen jaar mee moeten maken

onder welke inhumane omstandigheden mensen daar moesten verblijven. Dit kan onmogelijk nog een

keer gebeuren. Dat kunnen we in Ter Apel ook niet aan. Ook dat wil ik in Den Haag duidelijk maken.”



Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen deelt de zorgen van zijn collega. “We hebben in

Nieuw Weerdinge hele reeksen van maatregelen getroffen, maar de situatie blijft precair en ronduit

zorgelijk door toedoen van veilige landers die de route van Emmen naar het aanmeldcentrum in Ter

Apel lopend afleggen.” De burgemeester verwijst naar het plaatsen van camera’s, de inzet van

straatcoaches, boa’s en politie. Toch blijven de incidenten en vormen van overlast zich voordoen. “Het

voelt als dweilen met de kraan open”, zegt Van Oosterhout. “Je treft maatregelen, intensiveert de

inzet van straatcoaches en boa’s en toch houdt de overlast aan. Dat is uitermate frustrerend voor de

inwoners. Er zijn extra maatregelen nodig zeker tegen de achtergrond van de te verwachten extra

toestroom naar Ter Apel en het uitblijven van de spreidingswet.”



Wanneer het gesprek met de minister en staatssecretaris moet plaatsvinden is nog niet bekend. Dat

er spoed geboden is wel.

