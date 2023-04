Fotografie workshop Bibliotheek Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Wilt u meer uit uw camera halen? Dit kan! Onder professionele begeleiding van vakfotograaf André Dümmer kunt u in de bibliotheek van Bellingwolde terecht voor een fotografieworkshop van drie zaterdagen.

Deze workshop fotografie is geschikt voor iedereen die zijn foto’s extra glans en uitstraling wil geven. U weet wel, nèt dat beetje meer….. Iedereen met een smartphone – spiegelreflex – of systeemcamera is van harte welkom. De bijeenkomsten zijn op zaterdag 27 mei – zaterdag 3 juni – zaterdag 10 juni van 10.30 uur tot 12.30 uur.



Op de eerste bijeenkomst krijgt u in de Bibliotheek van Bellingwolde uitleg. Op de tweede bijeenkomst gaan we theorie in praktijk brengen door te fotograferen in Oudeschans. In de laatste bijeenkomst gaan we evalueren. Ook maken we een digitaal fotoalbum.



Aanmelden kan via www.biblionetgroningen.nl/agenda/westerwolde of via de bibliotheek van Bellingwolde of bel met de klantenservice 088-506 1900. Heeft u inhoudelijke vragen over de workshop? Mail gerust naar de fotograaf André Dümmer via mailadres info@aureliatree.com

