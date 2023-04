Gemeenten controleren bijna 200 garageboxen

MUSSELKANAAL, WESTERWOLDE, STADSKANAAL, VEENDAM – Op een groot aantal plekken in de provincie Groningen zijn afgelopen week door verschillende gemeenten bijna 200 garageboxen gecontroleerd. De controles werden gedaan vanuit de regionale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Meest in het oog springende resultaat was de vondst van ruim 40.000 illegale sigaretten in een woning bij een opslag in Musselkanaal. Vanwege deze vondst kwam de douane ter plaatse om de goederen in beslag te nemen. Verder werden in de gemeente Westerwolde twee verduisterde auto’s aangetroffen en in de gemeenten Veendam en Stadskanaal en overtredingen van milieuwetgeving, namelijk opslag en vervoer van vloeistoffen.

Ondermijning in het Ommeland

De controle bij de garageboxen volgt op het recent verschenen rapport Ondermijning in het Ommeland. In reactie daarop gaven de gemeenten aan gezamenlijk werk te gaan maken van de bestrijding van deze vorm van criminaliteit. Klaas Sloots, burgemeester van Stadskanaal en tevens portefeuillehouder ondermijning namens de Groninger burgemeesters is tevreden over het verloop van de controles: “Alleen vanuit een goede samenwerking tussen de gemeenten, politie en andere partners kunnen we een stevige vuist maken. Dit soort controles geeft ons een beter beeld in hoeverre er sprake is van dit soort criminele activiteiten en daar waar we het aantreffen kunnen we erop handhaven.”

Garageboxen

De keuze om de controles uit te voeren bij garageboxen is ingegeven door diverse signalen vanuit de politie en gemeentelijke toezichthouders over gebruik van de gebouwen dat in strijd is met het bestemmingsplan. Op verschillende plekken werd ook daadwerkelijk aangetroffen dat de ruimten gebruikt worden voor doeleinden waar ze niet voor zijn. Zo was er op twee plekken sprake van illegale bewoning door arbeidsmigranten en was er in de gemeente Westerwolde sprake van twee locaties die mogelijk als illegale kroeg worden gebruikt. Sloots: “Voorafgaand aan de controle hebben we de eigenaren van de locaties over de controle geïnformeerd en huurders hebben we de mogelijkheid geboden om ons toegang te bieden. Daar waar we geen gehoor kregen hebben de controleurs zichzelf met hulp van de politie toegang verschaft. Opvallend was dat veel eigenaren en huurders positief reageerden op de controles. Zolang je niets te verbergen hebt, is het natuurlijk ook prettiger voor eigenaren dat dergelijke criminele activiteiten worden aangepakt.”

Regionale aanpak ondermijning

De toezichthouders van de betrokken diensten (gemeenten, politie en douane) onderzoeken de aangetroffen overtredingen voor zover dat binnen hun bevoegdheden ligt en leggen daarvoor indien mogelijk na het onderzoek sancties op. De komende periode worden vaker integrale controles uitgevoerd op andere locaties, maar dan vanuit het nog op te richten gezamenlijk regionaal interventieteam.

