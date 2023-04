Lezing Grunnegs toentje Sanne Meijer in Bibliotheek Blijham

BLIJHAM – Op dinsdag 23 mei komt Sanne Meijer naar de Bibliotheek van Blijham om te vertellen over haar Grunnegs Toentje. Sanne Meijer (1993) is historica, auteur en ondernemer. In januari van dit jaar begon ze een Grunnegs Toentje: een moestuin vol met vergeten groenterassen. Oldambtster Witte, het Wonder van Scheemda of de welbekende molleboon: wie heeft ze nog in de tuin staan? Sanne dus, en ze kan er alles over vertellen.



Op deze avond komt ze vertellen over haar tuin, de zoektocht naar zaden en kwekers en duikt ze de geschiedenis in: wat zijn de verhalen achter deze groenterassen en waarom zijn ze zo belangrijk voor ons (bio)culturele erfgoed? Ze is ook ambassadeur van de Zadenbibliotheek. Steeds meer Groningse bibliotheken hebben een eigen zadenbibliotheek: een plek waar je kosteloos zaden voor bloemen, groenten of fruit kunt komen halen én brengen.

Dit allemaal in de bibliotheek van Blijham onder het genot van koffie/thee en een lekkere Groningse lekkernij. De lezing start om 19.30 uur. Graag aanmelden via de site www.biblionetgroningen.nl/agenda/westerwolde of in de bibliotheek van Blijham of bel met onze klantenservices: 088 – 506 1900.

