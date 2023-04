Programma 4 mei herdenking 2023 te Scheemda

SCHEEMDA – Binnenkort is de 4 mei herdenking. Dit jaar is het wel een bijzondere: Nederland traint en levert wapens aan Oekraïne. We zijn dus betrokken bij een vreselijke oorlog. Uiteraard besteedt het 4 mei Comité Scheemda ook aandacht aan het Oekraïense leed.

Het jaarthema van onze nationale 4 mei herdenking 2023 is “LEVEN MET OORLOG” en vraagt aandacht voor de impact van oorlog op individuen, families en de samenleving. Met vluchtelingen uit de Oekraïne in de voormalige Rabobank te Scheemda heeft het verschrikkelijke oorlogsgeweld tussen Rusland en de Oekraïne duidelijk zelfs impact op onze plaatselijke bevolking. Door bij voorbeeld het leveren van wapens aan de Oekraïne zijn wij als Nederlanders betrokken bij de huidige oorlog tussen Rusland en de Oekraïne. Derhalve betuigen wij in Scheemda ons medeleven aan gevluchte Oekraïners aan het begin van deze 4 mei herdenking.



4 mei om 18.30 uur: inloop van belangstellenden voor de 4 mei herdenking in de Scheemder Kerk anno 1515.

⦁ Vanaf 18.45 uur wordt het monumentale balustradepijporgel, in 1874 gebouwd door Roelf Meijer, bespeeld door de organist Mathijs Suur.

⦁ Welkomstwoord van de voorzitter van het 4 mei Comité Scheemda de heer H.R. van der Wal.

⦁ Gedicht uitgesproken door een van de vluchtelingen die tijdelijk wonen in het pand van voorheen de Rabobank in Scheemda. Een gedicht in de eigen taal van deze vluchtelinge.

⦁ De officiële 4 mei herdenkingstoespraak namens de gemeente Oldambt door een van de jongste Gemeenteraadsleden de heer S. Naaijer.

⦁ Muzikaal intermezzo van het kamerkoor ARTI VOCALI uit Midwolda/Winschoten onder leiding van de dirigent Jelke Hamersma met “Justorum animae” van de Iers-Engelse componist Charles v. Stanford en “Nunc dimittis” van de Engelse componist/organist Herbert Brewer.

⦁ Voordrachten over 4 mei van Leonie Meijer en Thijs Timmermans leerlingen van de CBS Annewieke plus een gedicht van Jane Regeer, leerlinge van OBS Futura.

⦁ Muzikaal intermezzo met het kamerkoor ARTI VOCALI uit Midwolda/Winschoten onder leiding van de dirigent Jelke Hamersma met het bekende anthem “And I saw a new heaven” van Edgar Bainton en “Prevent us O Lord” van Herbert Brewer.

⦁ Samen met het koor zingt het publiek het 1e en het 6e couplet van het Wilhelmus onder muzikale begeleiding van de organist Mathijs Suur op het balustradepijporgel.

⦁ De organist Mathijs Suur speelt Bach op het balustradepijporgel. Einde programma in de kerk. Opstellen voor de kerk voor de Stille Tocht.

19.50 uur: aanvang van de Stille Tocht richting het Joodse monument van Scheemda onder klokgelui van de middeleeuwse Scheemder toren.

Rond 20.00 uur bij het Joodse monument: signaal door de trompettist – twee minuten stilte – “taptoe” van de trompettist – iedereen mag kransen en/of bloemen leggen bij het Joodse monument van Scheemda. De eerste bloemen worden namens de gemeente Oldambt gelegd door het Gemeenteraadslid de heer S. Naaijer samen met de heer H. van der Wal en de leerlingen van de basisscholen Leonie Meijer, Thijs Timmermans, Louise van de Vlies en Jane Regeer.



Na de 4 mei herdenking van Scheemda is er ter afsluiting de mogelijkheid gezamenlijk een kopje koffie te drinken in de zaal van café De Haven. Deze zaal is te bereiken via de ingang van slijterij De Haven. De koffie wordt u aangeboden door de gemeente Oldambt.

Ingezonden