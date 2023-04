Programma TT Festival bekend

ASSEN – La Fuente, Mooi Wark, Vangrail en Paul Elstak. Dit is slechts een kleine greep uit de vele artiesten die optreden tijdens de TT Nachten. Naast livemuziek is er een bomvol programma met motorvermaak en activiteiten voor jong en oud. Na een aantal jaren afwezigheid, kunnen bezoekers weer bungeejumpen en nieuw dit jaar is de silent disco.

Van zaterdag 17 juni t/m zondag 25 juni vindt het jaarlijkse TT Festival plaats. Negen dagen lang staat het centrum in Assen in het teken van de TT. Het TT Festival start op 17 juni met de TT Kermis en een grote openingsoptocht door de binnenstad. De openingsoptocht ontmoet de TT City Run in de Torenlaan. Naast negen dagen TT Kermis, is er op maandag 19 en dinsdag 20 juni improvistatietheater in de Gouverneurstuin. De tuin wordt voor deze gelegenheid omgedoopt tot TT Theatertuin. Op dinsdagmiddag wordt een speciale prikkelarme middag op de kermis georganiseerd. Van donderdag 22 t/m zaterdag 24 juni kunnen bezoekers genieten van livemuziek, motorvermaak en nog veel meer activiteiten tijdens de TT Nachten. Het festival wordt op zondag 25 juni afgesloten met de TT Afterparty.

Muziek

Op Jupiler Stage staan bekende namen geprogrammeerd zoals La Fuente, Bankzitters, STUK, Tony Junior en Paul Elstak. Op de Weiersstraat wordt donderdag op Mainstage afgetrapt met 5th Wheel en Mooi Wark en wordt zaterdag afgesloten met o.a. de coverbands ABBA Tribute en The Billy Joel Experience. De bezoekers van de Markt worden bediend zoals ze dat op de Markt gewend zijn met o.a. Black Lake en de Mississippi Kings die ’s middags het publiek alvast opwarmen. Na het succes van vorig jaar is op het Koopmansplein weer ClubNU met dj’s als Thyrza en Miguell Kaidel. Poppunt Drenthe Stage is dit jaar verplaatst van het Kerkplein naar de Oostersingel. Schuin tegenover Bartje treden een aantal steengoede acts uit Drenthe op. Voor Hotel de Jonge is het drie avonden feest met Jetset, De Esperando’s en Papa di Grazzi. De artiesten van RADIONL die jaarlijks op het podium op de Brink staan, worden op een later moment bekend gemaakt.

Motorvermaak

Dit jaar niet één avond, maar twee avonden motorvermaak. Op vrijdagavond wordt traditiegetrouw gestart met de TT NightRide, waarbij meer dan 1000 motoren door het centrum van Assen rijden. In de Action on Wheels Arena op de Jan Fabriciusstraat vertonen Perfect Freestyle en Johnny Do spectaculaire motorstunts. Daarnaast kunnen bezoekers kijken naar supermotard en motortrial met o.a. Nederlands kampioen Luc Branten. Ook wordt er tussen de heats door een demo grasmaaierrace gegeven. Op zaterdagavond kan het publiek ‘Brommers Kiek’n’. Veertig brommers strijden deze avond tegen elkaar in een officiële brommer sprintwedstrijd van de Nederlandse Scooter Sprint Competitie.

Bungeejump en silent disco

De bungeejump komt net als in 2018, weer terug op het Kerkplein. Helemaal nieuw is de silent disco op de Brink. In een afgesloten ruimte kunnen gelijktijdig ruim 300 bezoekers met een koptelefoon luisteren naar twee verschillende muziekstijlen.

Activiteiten voor kinderen

Voor de kinderen worden verschillende activiteiten georganiseerd. Op de TT Kermis kunnen kinderen zich 9 dagen lang vermaken in een groot aantal kinderattracties. Op zaterdag 17 juni mogen kinderen verkleed meelopen in de openingsoptocht of meedoen aan de TT CityRun. Zaterdagmiddag 24 juni wordt op het Koopmansplein het TT KidsFestival georganiseerd.

Samenwerking horeca Assen

Het TT Festival werkt sinds 2015 intensief samen met een aantal horeca ondernemers die investeren in het programma. Vandaag is in gezamenlijkheid de line-up gepresenteerd aan de pers. Hierbij heeft de Stichting TT Week Assen de horeca duizenden bierviltjes aangeboden met daarop de QR code van de TT Festival app met de volledige timetable.

Ingezonden