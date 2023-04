Streekhistorisch Centrum Stadskanaal ontvangt portret Cornelis Hoving

STADSKANAAL – Op donderdag 20 april droeg de Stichting Vrienden Semsstraatkerk tijdens een indrukwekkende bijeenkomst een bijzonder schilderij over aan het SHC. Met steun van giften van bezoekers aan de kerk kon het worden aangekocht om het een plek in de Stadskanaalster gemeenschap te kunnen geven.

Het portret van Cornelis Hoving, leraar aan het Ubbo Emmius en actief in het verzet, werd door kunstenares Theodora Plas voor de expositie ‘Between Light and Darkness’ gemaakt. Deze expositie was tijdens de herdenkingsmaand 2022 in de Semsstraatkerk te zien.

De rol van Cornelis Hoving en zijn vrouw tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet, maakte diepe indruk. Hoving werd in 1944 in Westerbork gefusilleerd, zijn vrouw overleefde ondanks verscheidene keren gevangen te hebben gezeten, deze tijd wel.

Het portret werd nu door de Stichting Vrienden Semsstraatkerk in beheer gegeven aan het Streekhistorisch Centrum met als bijkomende ‘opdracht’ het in de samenleving onder de aandacht te brengen, door het bijvoorbeeld uit te lenen aan plaatsen waar dat van pas komt, zoals het gemeentehuis of Ubbo Emmius.

Behalve het schilderij ontving het SHC op deze middag ook een aantal originele brieven die via vrienden van de familie Hoving in het bezit gekomen waren van Jaap Meijering. In het kort lichtte Meijering het leven van Hoving toe, terwijl zijn vrouw Riek de indringende brieven voorlas. Het SHC zal deze brieven digitaliseren en in haar archief bewaren, zodat ook deze voor de toekomst bewaard zullen blijven.

Op de foto: de overdracht van het schilderij in de Semsstraatkerk door Jack Lüchtenborg voorzitter Stichting Vrienden Semsstraatkerk aan Helen Kämink, directeur SHC.

Foto: Jaap Kok/SHC.

Ingezonden