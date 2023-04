Subsidieregeling voor bos, bomen en struikenMeer groen op schoolpleinen, bedrijventerreinen en in het landelijke gebied

GRONINGEN – De provincie Groningen opent een subsidieregeling voor extra groen in Groningen. Initiatieven voor nieuw bos en lijnbeplanting komen in aanmerking. Ook is er subsidie beschikbaar voor groen op schoolpleinen, erven en bedrijventerreinen. Een aanvraag indienen kan vanaf 21 april tot 1 november en er is €695.000 beschikbaar. De regeling is onderdeel van het programma Bos en Hout, waarmee de provincie werkt aan een gezonde leefomgeving en het klimaat.



Gedeputeerde Johan Hamster: “De ambitie is om in 10 jaar tijd 10 procent meer bomen en groen te planten in Groningen. Bomen maken niet alleen het landschap mooier, ze zijn goed voor het klimaat omdat ze CO2 opvangen, ze zorgen voor frisse lucht en zijn belangrijk voor onze biodiversiteit. Deze subsidieregeling gaat hierbij helpen.”



Elzensingels in het Westerkwartier

In het najaar van 2022 kon ook subsidie worden aangevraagd. Inmiddels heeft Staatsbosbeheer het project voor Elzensingels in het Westerkwartier bijna afgrond. Met dit project is ruim 4600 meter nieuwe houtsingels geplant. Houtsingels zijn karakteristiek voor het Westerkwartier en zijn zeer belangrijk voor de biodiversiteit. In de afgelopen jaren zijn veel singels verloren gegaan, met het aanplanten van nieuwe singels worden oorspronkelijke landschapstructeren hersteld.



Aanvraag indienen

Via de website van de provincie Groningen kan een aanvraag worden ingediend. De kosten voor de uitvoering zijn subsidiabel, denk hierbij aan de bomen, het aanplanten en het bewerken van de grond. De provincie doet vooral de oproep om contact op te nemen, zodat initiatiefnemers geholpen kunnen worden met de aanvraag.



Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op: www.provinciegroningen.nl/bosenhout



Ingezonden