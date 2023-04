DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Om kwart voor één vannacht werd de politie gealarmeerd voor een incident aan de Waterwallstraat in Bunde. Twee mannen hadden daar slaande ruzie. Een 38 jarige man uit Weener kreeg een gebiedsverbod opgelegd. De man was het daar niet mee eens en gedroeg zich agressief tegen de agenten. Hij beledigde de dienders en schopte tegen de deur van de politieauto en later tegen het scheenbeen van een van de agenten. Hij werd naar het politiebureau gebracht, waar hij de nacht in een cel heeft doorgebracht. Er is proces-verbaal opgemaakt.

Haren

Om tien over zes zaterdagochtend is bij een werkplaats aan de Große Straße in Haren ingebroken. De daders doorzochten, nadat zij met geweld het pand waren binnengetreden, de ruimtes. Voor zover men kan nagaan is er niets gestolen. Er is voor 750 euro schade aangericht.

Tussen vrijdag en zaterdag is op een parkeerplaats aan de August-Reinking-Straße in Haren een VW Golf aangereden. De veroorzaker is onbekend. De schade bedraagt 5.000 euro.

Meppen

Bij een ongeval op de B02 bij Meppen is gistermiddag om half vier een 59 jarige man gewond geraakt. De motorrijder kwam door onbekende oorzaak in de linker berm terecht. Tijdens het tegensturen kwam hij ten val. Hij is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De schade bedraagt 4.000 euro.

Zaterdagochtend is om half zes in het kantoorgedeelte van een autogarage aan de Georg-Wesener-Straße in Meppen ingebroken. Hierbij werden twee bureaus doorzocht, maar voor zover bekend is er niets gestolen. Vermoedelijk zijn de daders door het alarm dat afging bij hun bezigheden gestoord. Ze zijn in een zilvergrijze personenauto in de richting van de B402 gevlucht.