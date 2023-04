Kijkers uitzending Alberto Stegeman willen verhaal halen bij zorgboerderij Wedde

WEDDE – Naar aanleiding van het eerste deel van de uitzending Undercover in Nederland, waarbij Alberto Stegeman de misstanden bij de voormalige zorgboerderij Aurora Borealis aan het licht bracht, kwam zondagavond een aantal kijkers verhaal halen.

Zondagavond was bij SBS6 het eerste deel van de tweeluik over het onderzoek naar de misstanden bij de voormalige zorgboerderij Aurora Borealis in Wedde te zien. Alberto Stegeman toonde in zijn programma schokkende beelden van de mishandelingen en vernederingen die de bewoners van de zorgboerderij jarenlang moesten ondergaan. Stegeman maakte, samen met een medewerkster die zich voordeed als stagiaire, een reportage over de misstanden. Hij was halverwege vorig jaar door twee oud-medewerkers van de zorgboerderij benaderd.

De beelden werden doorgespeeld aan politie en justitie, met het gevolg dat de twee hoofdverdachten: Michel K en zijn schoonvader Paul W, medio december, samen met vier andere medewerkers, werden aangehouden. Aurora Borealis moest alle zorg stoppen en de cliënten verhuisden naar andere instellingen.

Inmiddels is het pand verhuurd aan Persoonlijke Zorg Westerwolde. Alfred Stenekes verleent er, samen met zijn medewerkers, zorg aan elf cliënten van 18 jaar en ouder, met een lichte verstandelijke beperking en psychische problemen. Ze krijgen er 24 uurs begeleiding. Voor alle duidelijkheid: Alfred en de medewerkers zijn geen voormalige personeelsleden van Aurora Borealis!

Kennelijk was het tot een groepje personen die zondagavond de uitzending van Alberto Stegeman hebben gezien niet doorgedrongen dat de huidige zorgverleners niets van doen hebben met de voormalige zorgboerderij Aurora Borealis. Na afloop van de uitzending kwamen ze rond kwart over elf bij het pand verhaal halen. De politie moest er aan te pas komen om de boel te sussen en de nieuwe situatie uit te leggen.

De uitzending is HIER terug te kijken.

Foto’s zijn ingezonden, naam bij redactie bekend.