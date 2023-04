Bromfiets-oldtimerclub De Reutel houdt jaarlijkse toertocht

VLAGTWEDDE, NIEUW-BUINEN – De bromfiets oldtimerclub De Reutel houdt zaterdag 13 mei weer zijn jaarlijkse toertocht door regio Westerwolde, de Veenkoloniën en de Hondsrug. De lengte van de toertocht is 90 km en wordt weer georganiseerd door Geert Koster.



Rond de klok van 9.30 uur vertrekken ze vanaf toeristisch rustpunt MoeNieks aan de Weenderstraat 44 te Vlagtwedde. De koers wordt gezet richting Sellingen, Laude, Ter-Apelkanaal, Valthermond, Exloo naar Borger. Daar krijgen ze, samen met leden van de oldtimer tractorenclub, door de middenstand van Borger, rondom de kerk van Borger, een gratis lunch aangeboden. Dit wordt zeer gewaardeerd.

Na een pauze van bijna 2 uur gaan ze richting Drouwen, naar Garage Albers voor het bezichtigen van oldtimer auto’s en bromfietsen. Daarna gaat de rit via Buinerveen, Nieuw-Buinen, Musselkanaal, Braamberg naar Beetse, voor onze kleine pauze bij familie v.d. Laan. Daarna richting Barkhoorn, Rijsdam naar MoeNieks aan de Weenderstraat, waar de stamppotbuffet wacht.



Geert Koster rijdt zelf mee op zijn Simplex model B1 van het bouwjaar 1950 met Sachs 2-handversnelling. Het 70 jaar oude “plofke” doet het nog goed en rijdt zuinig: 1 op 60. “En met schakelen moet ik nog tussengas geven”, aldus Geert. Verder rijden er de Motom, 4tact, Norton, Batavus, Sparta, Locomotief, Zundapp, Kreidler, Honda, Puch, Tomos, Mobylette, Solex en andere merken mee.



Dit soort bromfietstochten brengen ook weer verbinding en vriendschap teweeg. Twee jaar geleden zag Koster na 48 jaar zijn schoolkameraden van de LTS weer terug. Zij hebben inmiddels weer een stevige band en ondernemen veel met elkaar.

Koster is inmiddels in het bezit gekomen van een Scharensliep bakbrommer. De bovenbouw is van het jaar 1937; de onderbouw van de Gazelle bakbrommer is van 1950 met 3-handversnelling. Het motorblokje is nog een origineel 50cc Motori Minarelli blok. “Regio Westerwolde en omstreken heeft weer een Scheernslieper”, aldus Geert. “Het is een verloren en uitgestorven ambacht, maar dat ga ik veranderen. Het is de bedoeling dat ik Oldtimerdagen en Oude Ambachten bezoek en er mee ga werken en demonstraties geef. Ik ben er zeer content mee, ik heb iets wat een ander niet heeft en ik houd van aparte dingen. Het is een museumstuk. Ik ben er toevallig mee geconfronteerd dankzij mijn vrouw Trijna. Wij kwamen op een zondagmorgen bij mijn schoonmoeder vandaan. Aan de Sellingerstraat kwamen we bij een antiekzaak langs. Die had uitverkoop. Ik zei laten we maar door rijden, ik heb rommel genoeg. Ze wou toch wel even kijken en van kijken komt kopen. Toen kwam ik die scharensliepkar tegen. Ze zei: nee toch, wat wil je ermee? Ik zei: ik zie er wel wat in. Voor mij is een nieuwe tijdperk aangebroken. Ik ga in de stijl van vroeger “tripklompn”, “striepkoarnboksm”, mien rood geblokte bloeze, lange en de uutgeleefde leernmotorjasse, pet op de kop als messen- en scherenslieper de markten langs. Op deze dagen ben ik al aanwezig: 200 jaar Nieuw-Buinen, Week der Besten Vlagtwedde, Onstwedder Gaarvn, oldtimerdagen, oude ambachten, Smalspoormuseum Erica /Weiteveen en op 13 mei toertocht Westerwolde bij MoeNieks aan de Weenderstraat te Vlagtwedde”.

Voor inlichtingen en opgave toertocht : Geert Koster 0617531203

Ingezonden door André Dümmer