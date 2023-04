Dauwtrappen op Hemelvaartsdag in Westerwolde

SELLINGEN – Vroeg uit de veren op Hemelvaartsdag om samen met de twee natuurgidsen van Staatsbosbeheer te gaan dauwtrappen. Dit is een eeuwenoude traditie. De zon zien opkomen, op je blote voeten in de ochtendnevel. En onderweg ontwaakt de natuur. Wie fluit daar zoal? Loopt daar een ree? Via bekende en onbekende paadjes gaan we langs de Ruiten Aa naar Holle Beetse Vennekampen en terug via Ter Borg met haar bos, heide en vennen. Wil je meegenieten? Wandel dan mee op donderdag 18 mei a.s. van 5:00 uur tot 7:00 uur. Na afloop staat er een heerlijk ontbijt klaar bij Kopje Genieten.

Start is bij Kopje Genieten, Dennenweg 1A 9551 VJ Sellingen.

We gaan over onverharde paden. De afstand is circa 5,5 km. Loop op stevig schoeisel en neem je verrekijker mee. Honden mogen niet mee.

Maximum aantal deelnemers is 20 vanaf 8 jaar.

Aanmelden/boeken op: https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/dauwtrappen-westerwolde

Voor meer informatie: f.klatter@staatsbosbeheer.nl of 06-23117148

Ingezonden