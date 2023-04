Lindeboom ter nagedachtenis aan neergestort vliegtuig geplant

SMEERLING – Op de plek waar op 20 april 1943 een Engels vliegtuig neerstortte is een lindeboom geplant.

Op 20 april 2021 is aan de Schotenweg in Smeerling een monument onthuld om de Engelse oorlogsslachtoffers Victor Gordon Brown (navigator) en David Alistair Sparrow (piloot) te gedenken. Beide mannen kwamen in de nacht van 20 april 1943 om het leven nadat zij met hun verkenningsvliegtuig, een Mosquito DZ 755, zijn neergestort. Zij kwamen uit de omgeving van Bremen en Hamburg en waren op terugreis naar hun basis in Engeland. Nabij de grens van Duitsland en Nederland werd hun vliegtuig door luchtafweergeschut geraakt.

Het vliegtuig stortte neer langs de Schotenweg in Smeerling, in een weiland naast de boerderij van Luut Huiges. Dat is op ongeveer 100 meter afstand van het monument. Voor de locatie van het monument is gekozen, omdat daar de meeste wandelaars en fietsers langs komen. Om de werkelijke plek van het onheil toch te markeren, is onlangs een lindeboom in het weiland geplant. De symbolische betekenis van een lindenboom is bieden van bescherming en troost.

Via de QR codes van de Aaltje wandeling en de podcastwandeling die in Smeerling voorkomen, wordt ook informatie over de lindeboom en het monument gegeven.

Het uitgebreide verhaal over de Engelse oorlogsslachtoffers is te lezen in het boek “Schoenen met lusjes”.

Stichting Smeerling-Metbroek nam het initiatief voor het monument en de lindeboom. Bijdragen van de stichting, gemeente Stadskanaal, Natuurmonumenten en Gebiedsfonds Westerwolde hebben de realisatie mogelijk gemaakt.

Ingezonden

Op de foto: Het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers.