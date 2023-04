Maaltijdbezorger overvallen in Muntendam

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 25 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG EEN PAAR BUITJES | VEEL MINDER WIND

Er is vandaag nog vrij veel bewolking met af en toe zon en ook nog kans op een paar kleine buien, maar er zijn een aantal positieve punten. Zo is er veel minder wind dan gisteren met windkracht 2 tot 3 en de meeste tijd is het effectief dus droog.

Vanavond kan ook nog een klein buitje vallen maar vannacht is het droog en vrij helder. Dan is er ook heel weinig wind en daarom zal het ook koud worden met een minimumtemperatuur rond 2 graden, met kans op een graadje vorst aan de grond.

Dat geeft morgen dan weer een koude start maar wel een mooie start, want er is morgen veel zon met enkele stapelwolken en wat hoge bewolking. De maximumtemperatuur ligt morgen net als vandaag rond 10 graden, en er is morgen maar weinig wind.

En dan de donderdag, dat is Koningsdag: dat is ook een heel redelijke en rustige dag, met ’s ochtends 3 tot 6 graden en ’s middags temperaturen van 10 tot 13 graden. Niet warm dus, maar er is maar een zwakke zuidoostenwind. In de ochtend is er wat zon, donderdagmiddag raakt het bewolkt en donderdagavond is er kans op wat regen. Vrijdag en in het weekend is het licht wisselvallig, met maxima van 13 tot 16 graden.