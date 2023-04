Ontdek de nieuwe podwalks op Terschelling en in Termunten

TERMUNTEN, TERSCHELLING – Wat gebeurde er precies langs de Eems in Groningen tijdens de Tweede Wereldoorlog? En hoe ervaarden de bewoners van Terschelling de komst van de Duitse bezetter? Op 25 april lanceert Visit Wadden twee bijzondere podwalks rondom het thema Strijd om de Wadden. De podwalks vinden plaats langs de Groninger Eems en op het Waddeneiland Terschelling. De Slag om de Eems en Terschelling in oorlogstijd laten de bezoekers van het Waddengebied bijzondere verhalen uit de Tweede Wereldoorlog beleven.

De Slag om de Eems

Groningen en de Tweede Wereldoorlog

De podwalk De Slag om de Eems gidst je terug naar de tijd van de provincie Groningen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Specifiek het gebied rondom de Eems, met als belangrijkste plaatsen Delfzijl, Termunterzijl en Termunten. De Duitse bezetter had een groot, strategisch belang in dit stuk Groninger Waddenkust. De restanten hiervan vind je nog altijd terug in de omgeving, zoals de Batterij Fiemel. Deze bijzondere podwalk vertelt je het verhaal van het gebied rondom de Eems, afgewisseld met de grote momenten uit de Tweede Wereldoorlog.

De Slag om de Eems is ontwikkeld en gemaakt door Filmcollectief Groningen en wordt verteld door Erik Harteveld. De research voor deze podwalk is gedaan door Joël Stoppels van Battlefield tours en het scenario is geschreven door Nynke Klompmaker. De ontwikkeling van deze podwalk is in opdracht van Visit Wadden, in samenwerking met Het Groninger Landschap.

Terschelling in oorlogstijd

Het indringende verhaal van Iem Smit

Het Waddeneiland Terschelling had een belangrijke, strategische functie voor de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Liefst 550 bunkers werden er op het eiland gebouwd. Terschelling werd omgebouwd tot een amper toegankelijke vesting. Hoe beleefden de eilandbewoners deze bezetting? De podwalk Terschelling in oorlogstijd vertelt je het indringende verhaal van Terschellinger Iem Smit, gebaseerd op zijn eigen dagboek.

Terschelling in oorlogstijd is ontwikkeld en gemaakt door Filmcollectief Groningen en wordt verteld door Saskia Smit, kleindochter van Iem Smit. De research voor deze podwalk is gedaan door Joël Stoppels van Battlefield tours en het scenario is geschreven door Nynke Klompmaker. De ontwikkeling van deze podwalk is in opdracht van Visit Wadden, in samenwerking met Bunker Museum Terschelling en VVV Terschelling.

Ga voor meer informatie over de podwalks naar www.visitwadden.nl/podwalks

