Burgemeester Jaap Kuin reikt lintje uit aan vier Pekelders 

PEKELA – Vandaag reikte burgemeester Jaap Kuin een Koninklijke Onderscheiding uit aan vier decorandi. Het gaat om de heer Horlings, mevrouw Wageman-Pijper, de heer Wieske en mevrouw Wageman-Kuiper.

Uitreiking lintjes

De uitreiking van de lintjes verliep anders dan andere jaren. De uitreiking van het eerste lintje vond namelijk plaats in de gemeente Veendam omdat de in Pekela woonachtige gedecoreerde in Veendam vrijwilligerswerk verricht. Die uitreiking vond plaats in dorpshuis de Wending in Zuidwending. De uitreiking van de drie lintjes in Pekela vond plaats in MFC de Binding in Oude Pekela.



Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De vier decorandi mogen zich na de uitreiking op woensdag 26 april 2023 Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

De heer Mattheus Jacob Jouke Horlings (81 jaar) uit Oude Pekela

De heer Mattheus Jacob Jouke Horlings zet zichzelf al 47 jaar in als vrijwilliger bij dorpshuis De Wending in Veendam. Van bestuurslid tot het bouwen van decors voor toneelvereniging de Harmonie, tot onderhoudswerkzaamheden. Ook nu nog is hij als vrijwilliger actief bij het klussenteam. Verder was hij 48 jaar hoofd conciërge bij scholengemeenschap de Winkler Prins in Veendam. Een betrokkenheid en belangeloze inzet bij en voor de Pekelder samenleving.

Mevrouw Stientje Wageman-Pijper (54 jaar) uit Nieuwe Pekela

Mevrouw Stientje Wageman Pijper zet zichzelf als vrijwilliger al vanaf 1988 in bij Korfbalvereniging WSS in Oude Pekela, als jeugd coördinator en coach. Ze geniet van het plezier van anderen. Ze brengt en bracht Pekela op een positieve, en ook letterlijke manier in beweging.

De heer Abel Jacob Wieske (86 jaar) uit Nieuwe Pekela

De heer Abel Jacob Wieske is al 70 jaar organist in de gemeente Pekela. In de Christelijke Gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela en in de Lutherse kerk in Nieuwe Pekela en Winschoten. Ook is hij altijd bereid om bij rouw- en trouwdiensten de orgelbegeleiding te verzorgen. Daarnaast is hij betrokken bij het onderhoud van het monumentale Van Oeckelen – orgel in de Lutherse kerk in Nieuwe Pekela. En sinds 10 jaar is hij verteller /gastheer bij het museum Kapiteinshuis Pekela. Een fantastische bijdrage aan de leefbaarheid in Pekela.

Mevrouw Jantje Harmanna Wageman-Kuiper (57 jaar) uit Oude Pekela

Mevrouw Jantje Harmanna Wageman-Kuiper zet zichzelf als vrijwilliger al sinds zij vrij jong was in bij korfbalvereniging WSS in Oude Pekela. Zij vervult daar tal van rollen, van trainer van de jeugd en senioren tot coach en kantine medewerker. En buiten het korfbal was zij ruim 20 jaar mantelzorger. Haar betrokkenheid en belangeloze inzet betekent veel bij en voor de Pekelder samenleving.

Zij verdienen een Koninklijke Onderscheiding

Alle vier personen hebben en zetten zich nog steeds belangeloos in voor de Pekelder samenleving en vervullen ongetwijfeld nog een aantal vrijwillige rollen in Pekela en verdienen vanwege hun betrokkenheid een Koninklijke Onderscheiding.

Ingezonden