Feestelijke opening Kinderfietsroute Veendam

VEENDAM – Donderdag 4 mei 2023 is de opening van de Kinderfietsroute in Veendam. Tussen 10.00 en 11.30 uur kan er gestart worden bij de kinderboerderij in Veendam (Woldlaan 5, 9642 LX Veendam). De Kinderfietsroute is een leuke (groot)ouder-(klein)kind-activiteit. Om de kinderfietsroute feestelijk te openen, wordt er voor extra vermaak gezorgd voor de kinderen. Na afloop kunnen de deelnemers nog iets lekkers ophalen. Helpen jullie Turbo mee om zijn sportspullen terug te vinden?

Kinderfietsroute Veendam

Deelnemers aan de Kinderfietsroute ontvangen bij de start een boekje met de route. Onderweg kom je zes stops tegen, waar je een opdracht moet uitvoeren. Door de opdrachten goed uit te voeren, kun je een code verdienen. Deze kan je invullen op www.kinderfietsroute.nl. De kinderfietsroute is 11,4 kilometer en komt langs allerlei leuke bezienswaardigheden van Veendam.



Wil je de kinderfietsroute graag fietsen, maar lukt het niet om bij de opening aanwezig te zijn? De kinderfietsroute kan te allen tijde gefietst worden. De boekjes kun je downloaden via www.kinderfietsroute.nl of ophalen bij het Henk Nienhuis Stadion en bij vanBeresteyn.

Onderdeel van Kies je Vakantieactiviteit

De opening van de kinderfietsroute is een van vele sportieve activiteiten die in de meivakantie wordt georganiseerd door Veendam Beweegt. Freerunning, het Turbo’s Beweegtfeest, Archery Tag, het vernieuwde Veenjagerspad en de XXL-uitleenmomenten op het Leer- en Sportpark de Langeleegte zijn enkele activiteiten in de deze twee week. Wil je weten of iets voor jou bij zit? Of wil je ergens aan mee doen? Kijk voor meer informatie op www.veendambeweegt.nl/activiteiten. Aanmelden voor bovenstaande activiteiten kan via de website en deelname is gratis.

