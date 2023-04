Gemeente Oldambt vervangt straatnaamborden van verzetsmensen

OLDAMBT – De gemeente Oldambt gaat alle straatnaamborden die zijn vernoemd naar verzetsmensen vervangen en voorzien van een ondertitel. In totaal gaat het om 28 straatnamen. Deze straatnamen zijn te vinden in Bad Nieuweschans, Beerta, Drieborg, Finsterwolde, Midwolda, Nieuwolda en Winschoten. De straatnamen herinneren aan de vele mensen die actief waren in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Wethouder Gert Engelkens is blij met het initiatief. “De kans is groot dat veel inwoners niet weten wie deze mensen waren en waarom er een straat naar ze vernoemd is. Door een ondertitel toe te voegen met informatie over wie deze personen waren, blijft de herinnering aan deze mensen levend.”

Oproep Cees Stolk

Tijdens de dodenherdenking van afgelopen jaar in Nieuwolda hield Cees Stolk, oud-journalist en schrijver van het boek Dorp in oorlogstijd, een toespraak. Hij riep de gemeente Oldambt op om ondertitels toe te voegen aan de straatnamen die vernoemd zijn naar verzetsmensen om zo extra duiding te geven aan hun rol in de Tweede Wereldoorlog. De toen aanwezige wethouder Gert Engelkens beloofde de haalbaarheid van het idee te onderzoeken. Hij is blij met deze uitkomst.

Verzet Oldambt

In Oldambt was het aandeel en de invloed van het communisme groot. Communisten werden door de Duitsers beschouwd als staatsgevaarlijk en communistische partijen werden verboden. Veel communisten gingen daarop in verzet. Ze pleegden gewapende acties, sabotages en hielpen onderduikers. De Communistische Partij Nederland (CPN) had hierin een groot aandeel. Hun rol in het verzet was onmiskenbaar en zeer intensief. Deze betrokkenheid was niet zonder risico. Veel communistische verzetsstrijders moesten hun inspanningen met hun leven bekopen, zo ook in de gemeente Oldambt.

Behalve communisten waren ook andere inwoners van Oldambt actief in het verzet. Dit waren mensen uit verschillende lagen van de bevolking, met verschillende (geloofs-)overtuigingen en uiteenlopende beroepen. Ze pleegden op allerhande manieren daden van verzet. Enkele namen van verzetsmensen zijn bekend vanwege hun bijzondere en heldhaftige verhalen, zoals bijvoorbeeld predikant Bastiaan Jan Ader. Hij bood hulp aan onderduikers en joden en werd uiteindelijk gefusilleerd. Andere namen zijn bij het grote publiek weer minder bekend.

Veel mensen die daden van verzet pleegden, overleefden de oorlog niet. Van de 26 verzetsmensen waar straatnamen naar vernoemd zijn in de gemeente Oldambt, vonden 22 verzetsmensen de dood. Velen werden gefusilleerd of vermoord in concentratiekampen.

Onthulling

Op 4 mei 2023 om 14.00 uur wordt het eerste straatnaambord onthuld: de C.G. Wiegersweg in Finsterwolde. Cornelis Gerrit Wiegers was opperwachtmeester bij de Koninklijke Marechaussee in Finsterwolde en speelde een grote rol in het verzet. De onthulling vindt plaats bij de voormalige marechausseekazerne aan de C.G. Wiegersweg nummer 33 in Finsterwolde. Belangstellenden zijn welkom om hierbij aanwezig te zijn.

