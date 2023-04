Negen gedecoreerden tijdens lintjesregen in Stadskanaal

GEMEENTE STADSKANAAL – Dit jaar is de gemeente Stadskanaal maar liefst 8 leden en 1 ridder in de Orde van Oranje-Nassau rijker. Burgemeester Klaas Sloots reikte vandaag aan negen inwoners een Koninklijke onderscheiding uit.

Mevrouw Carla Hopkes-Vredenburg

Carla Hopkes-Vredenburg staat bekend als een zeer bewogen, enthousiaste vrijwilliger met een groot sociaal hart. Ze is gestart met haar inzet bij de Woon Advies Commissie (WAC) waar zij 14 jaar actief is geweest als lid en secretaris. Ook bij de PvdA van de gemeente Stadskanaal is zij secretaris geweest. Haar grote sociale hart blijkt uit haar inzet voor mensen die het minder hebben. Als lid van stichting Wijkraad Stadskanaal Noord en intermediair bij stichting Leergeld wilde zij zorgen voor verbetering. Mevrouw is benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Anno Smit

Al sinds de jaren ’60 zet Anno Smit zich in als vrijwilliger in de omgeving Stadskanaal. Eerst als leider bij scouting Ter Apel en met zijn betrokkenheid richt hij de Katholieke Arbeidsjongeren (later de Katholieke Werkende Jeugd) op. Vanuit zijn actieve rol binnen de H. Antonius van Padua parochie in Musselkanaal, waar hij zich op verschillende manieren inzet, begint hij in 1962 Radio Suzanna. Hiermee werd er muziek en kort nieuws beschikbaar voor Nederlanders die ontwikkelingswerk deden in Afrika en later ook in Zuid-Amerika. In de jaren ’80 was meneer Smit Afgevaardigde van de KABO in de Dienstencommissie van het Elektriciteitsbedrijf Groningen Drenthe. Tot slot is hij 20 jaar vrijwilliger geweest bij de Sint Antoniusschool in Musselkanaal als bestuurslid, penningmeester en secretaris. Meneer is benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Ben Schomaker

Ben Schomaker, in 2018 verkozen tot “Knoalster van het jaar” door zijn grote inzet voor Musselkanaal, is al 17 jaar vrijwilliger bij de H. Antonius van Padua parochie in Musselkanaal. Naast de diverse functies waar hij zich voor inzet, organiseert hij jaarlijks in zijn schuur het ‘kniepertjes bakken’ om geld in te zamelen voor de parochie. Namens de Ondernemersvereniging Musselkanaal is hij al tientallen jaren Sinterklaas. Ook vervult hij met zijn energieke inzet en zorg voor de mensen om hem heen, de afgelopen 10 jaar de rol van voorzitter bij stichting Dorpsbelangen Musselkanaal (later stichting Levendig Musselkanaal). Hier wordt hij gezien als boegbeeld en kartrekker van de stichting. In zijn rol als voorzitter heeft hij zich in het bijzonder jaren lang ingespannen voor behoud van zwembad ‘de Horsten’ in Musselkanaal. Meneer is benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Rieks de Groot

Naast zijn werk als onderhoudsmonteur bij woningcorporatie Acantus Veendam, heeft Rieks de Groot zich vanaf 1984 tot aan zijn pensioen in 2006 ingezet als bestuurslid van de personeelsvereniging en lid Ondernemingsraad bij stichting Woningbouw Stadskanaal en Woningbouwcorporatie Acantus. Direct na zijn pensioen tot 2021 is hij lid geworden van Stichting Bewonersplatform Maarsstee, de wijk waarin hij al 47 jaar woont. Hier heeft hij een grote rol gespeeld bij de herstructurering van de wijk. In dezelfde periode was meneer 7 jaar penningmeester bij stichting Armslag. In deze periode won stichting Armslag de vrijwilligersprijs van de provincie Groningen. Hij wordt gezien als een motivator en een aanjager die voor iedereen klaarstaat. Meneer is benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Sierd Jongstra en mevrouw Rita Jongstra-Reckers

Sierd Jongstra zet zich al ruim 30 jaar in als vrijwilliger voor de omgeving, waarvan 26 jaar bij Parochie H. Antonius van Padua in Musselkanaal. Zo is hij daar 16 jaar penningmeester en enthousiast en nauwgezet lid van de activiteitencommissie geweest. Vanuit deze rol stelde hij voor de jaarlijkse fietstocht de route samen. Zijn kennis als penningmeester neemt hij mee naar de Bridgeclub Stadskanaal, waar hij sinds 2014 deze rol vervult. Ook is hij bij v.v. Musselkanaal jaren actief, waarvan twee periodes bestuurslid en sinds vorig jaar weer terug als lid van de groenploeg. Bij de Sint Antoniusschool, waar hij 10 jaar vrijwilliger is geweest, heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de “digitale school”. Meneer is benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau.

Ook echtgenote Rita Jongstra-Reckers is al bijna 30 jaar een actieve vrijwilliger in de gemeente Stadskanaal. Begonnen in 1994 als secretaris bij het bestuur van de Sint Antoniusschool in Musselkanaal, zet zij zich in de jaren daarna volop in voor het behoud van de school. Dit lukt door een fusie en zo ontstaat stichting Katholiek Basisonderwijs Kanaalstreek (SKBK). Ze zet dit door in de provincie en sinds 1998 bestaat stichting Katholiek Onderwijs Groningen (vanaf 2016 Stichting Primenius). In 2014 is zij medeoprichter van Stichting Kinderopvang Tamariki. Haar actieve betrokkenheid kwam ook ten goede van de H. Antonius van Padua parochie in Musselkanaal. Mevrouw was een bindende factor binnen de parochie en deed alles met veel inzet en bevlogenheid. Hierdoor kwam er veel tot stand, in het bijzonder de restauratie van de Antoniuskerk. Mevrouw is benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Eltje Toutenhoofd

Eltje Toutenhoofd is voor zijn bijzondere en langdurige inzet voor v.v. Musselkanaal in 2012 benoemd tot lid van verdienste bij de club. Maar liefst 15 jaar heeft hij zich actief ingezet. Daarvoor was hij ook al een aantal jaar penningmeester en lid van de kantinecommissie bij v.v. SPW Stadskanaal. Zijn ervaring als penningmeester, die hij accuraat en met zorg en vakkennis uitvoerde, heeft hij ook ingezet bij Interparochieel Samenwerkingsverband “de Kanaalstreek”, parochieel koor Cantus Iuventis en stichting Dorpsbelangen Musselkanaal. Vanuit deze laatste stichting zet hij zich in het bijzonder in voor behoud van zwembad ‘de Horsten’ in Musselkanaal. En met succes, vanaf 2018 bestaat stichting Dorpsbedrijf zwembad de Horsten, dat wordt bestuurd door inwoners. Meneer is hier voorzitter van. Ook was hij 16 jaar lid van de activiteitencommissie van de H. Antonius van Padua parochie in Musselkanaal. Meneer is benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Krijn Verweij

Krijn Verweij wordt omschreven als een motiverende kracht en een echte initiatiefnemer. Hij heeft Stadskanaal in de sportwereld én daarbuiten goed op de kaart gezet. Vanuit zijn vrijwilligers rol bij v.v. Sportclub Juliana Stadskanaal, waar hij ruim 30 jaar geleden begon, is hij oprichter, organisator en fondsenwerver geweest van G-voetbal. Dat heeft geleid tot drie vaste G-teams. Dit is voetbal voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Naast deze vaste teams, heeft hij het Freddie Pranger Memorial opgericht. Een voetbaltoernooi voor G-teams, dat is uitgegroeid tot het grootste toernooi voor G-voetbal van het land. Naast voetbal is zijn inzet voor de atletiek van groot belang geweest. Als oprichter en eventcoördinator was hij de drijvende kracht achter stichting Nelli Cooman Games. Vanuit een jeugdwedstrijd is dit uitgegroeid tot een nationaal driedaags atletiekevenement. Meneer is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer René Jonker

Al 23 jaar zet René Jonker zich vrijwillig in voor voetbalvereniging Onstwedder Boys als onder andere keeperstrainer en scheidsrechter, bestuurslid en voorzitter. Daarnaast is hij 14 jaar actief bij de Hervormde gemeente Onstwedde in verschillende functies, zoals jeugdleider van jeugdclubs 16+ en bezoeksbroeder. Bij stichting Dorpsraad Ocrea Onstwedde is hij al negen jaar bestuurslid en zet zich daarnaast ook in voor verschillende commissies als actief en betrokken lid. Zo spant hij zich in voor het behoud van zwembad ’t Vlasmeer en is hij de bedenker van het Norwel Fitnesspark in Onstwedde. Meneer Jonker wordt omschreven als iemand die de handen uit de mouwen steekt, zeer betrokken is en een prachtig clubmens. Meneer is benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau.

Ingezonden

Foto’s: Hemmo Kuiper