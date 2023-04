Persoonlijke Zorg Westerwolde stopt per direct

WEDDE – Alfred Stenekes heeft besloten per direct de stekker uit zijn bedrijf: Persoonlijke Zorg Westerwolde te trekken.

Vlak na Pasen begon Alfres Stenekes in het pand van de voormalige zorgboerderij Aurora Borealis een nieuwe zorginstelling met de naam: Persoonlijke Zorg Westerwolde (PZW). PZW zou zorg gaan bieden aan elf cliënten van 18 jaar en ouder, met een lichte verstandelijke beperking en psychische problemen. Er was nieuw personeel aangenomen en de eerste drie cliënten vonden er hun intrek.

Dat hij de zorg ging bieden in een “zwaar beladen” pand wist Alfred. Hij had ook van de misstanden die er de afgelopen jaren plaatsvonden gehoord; sterker nog hij heeft er gewerkt. Na de opnames door Alberto Stegeman voor het programma Undercover in Nederland heeft hij zes weken op doordeweekse dagen van acht tot vier uur in de dagbesteding gewerkt. Deze werkzaamheden vonden vooral buiten plaats. Volgens zijn zeggen kwam hij alleen tijdens de pauzes in de keuken. “Noem mij dom, of naïef” zegt Alfred, “maar er zijn mij toen geen ongeregeldheden opgevallen”. Toch vielen na het zien van het eerste deel van de uitzending wat puzzelstukjes op zijn plaats.

Volgens Alfred vonden de mishandelingen en vernederingen met name in het voorste gedeelte van de zorgboerderij plaats en niet in de keuken, waar de cliënten veel verbleven. Ook zegt hij geschokt te zijn door de beelden en de verhalen over wat er zich in de zorgboerderij heeft afgespeeld.

Zorgboerderij Aurora Borealis moest afgelopen winter op last van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de zorg aan alle cliënten staken. Zes medewerkers werden aangehouden, onder wie de eigenaar van het pand en diens schoonvader. De cliënten werden bij andere zorginstellingen ondergebracht.

Alfred besloot de sprong in het diepe te wagen en in het pand een nieuwe zorginstelling te openen. Maar zondagavond, meteen na de uitzending van het eerste deel van de tweeluik van Undercover in Nederland, stonden er boze televisiekijkers op de stoep. En gistermiddag nogmaals. Beide keren ging Alfred met deze mensen in gesprek. Ze mochten vragen wat ze wilden en hij gaf uitleg over de gang van zaken. Intussen noteerde de politie de namen en kenteken van deze personen. Volgens Alfred waren ze “goed uit elkaar gegaan; met een handdruk”. Toch hielden de bedreigingen niet op. Dit via de telefoon, social media en bij het pand. Er zijn twee ramen ingegooid.

De eigenaren van de boerderij verblijven elders.

Alfred heeft vandaag besloten dat hij de stekker uit zijn bedrijf Persoonlijk Zorg in Westerwolde trekt. Dit voor de veiligheid van de cliënten, de medewerkers, de drie mensen die in het gebouw een appartement huren en zichzelf. De cliënten zijn inmiddels overgeplaatst.

In de boerderij wonen nu nog drie hoogbejaarde mensen. Zij huren er een appartement en enkele van hen krijgt thuiszorg. Deze mensen wonen er verder zelfstandig en hebben niets van doen met de zorginstellingen die in het pand gevestigd waren. Volgens burgemeester Velema zijn deze personen nu elders ondergebracht. Volgens Alfred is er rond de boerderij de komende tijd verscherpt toezicht en worden/zijn er door de gemeente camera’s geplaatst.

Alfred hoopt dat voor hem en zijn familie nu de rust wederkeert. “Mijn intenties waren goed, maar het was mij niet gegund”, aldus Alfred.

