Stichting Sintcentrale Veendam is Veendammer van het Jaar 2022

VEENDAM – De organisatie Stichting Sintcentrale Veendam draagt vanaf nu de titel van “Veendammer van het Jaar 2022”. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis van Veendam is dit bekend gemaakt door Max Bentum (voorzitter van de jury) , en locoburgemeester Ans Grimbergen. De organisatie van de Sintcentrale Veendam, bestaande uit Brian van den End, Henk Folkringa en Marjan Ubels-Truin, is tijdens dit feestelijk moment in het zonnetje gezet. Het is de 15de keer dat deze titel is toegekend.



De jury bestond uit Max Bentum en de Veendammers van het Jaar 2021 Tineke Alders, Ramona Mulder-Rengers en Ingrid Rengers; namens de organisatie van de Lichtjesroute Veendam.

Sintcentrale Veendam

Stichting Sintcentrale organiseert al jarenlang de intocht in de gemeente Veendam en omstreken, zoals in Appingedam. Al 20 jaar organiseert de Stichting Sintcentrale uit Veendam diverse sinterklaasevenementen. Intochten, sinterklaasfeesten op scholen en bedrijven en huisbezoekjes. Daarnaast hebben ze in de afgelopen jaren diverse projecten gestart en daarmee ook inkomsten gegenereerd. Deze inkomsten hebben ze vervolgens gedoneerd aan diverse goede doelen.

Niet alleen binnen Veendam wordt deze Sinterklaasintocht gewaardeerd. Vanuit de hele provincie komen mensen de Sinterklaasintocht in Veendam bekijken. Zowel in de regionale media werd dit initiatief opgepikt, maar ook via social media wordt er veel aandacht aan besteed.

Lichtpuntje in een donkere periode

Ans Grimbergen: “Juist de combinatie van het organiseren van een belangrijk evenement in Veendam en het doneren van de opbrengsten aan een goed doel maakt de Stichting Sintcentrale bijzonder. De stichting Sintcentrale is actief in de samenleving en komt met mooie initiatieven, om zo Veendam op de kaart te zetten. ”

