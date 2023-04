Zeven Koninklijke onderscheidingen in de gemeente Veendam (Foto-Update)

VEENDAM – Op woensdag 26 april 2023 zijn 7 inwoners van de gemeente Veendam gedecoreerd met een Koninklijke Onderscheiding. De heer De Vrieze is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Hofman-Speelman, de heer Bos, de heer Drenth, de heer Hemrica, de heer Van der Schuur en de heer Tepper zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje- Nassau. Alle gedecoreerden hebben een lange staat van dienst, als het gaat om vrijwilligerswerk en hun bijdrage aan de maatschappij. Burgemeester Berry Link ging bij de ontvangers langs op verschillende locaties om hen te verrassen. Hij reikte in dorpshuis De Wending in Veendam vijf onderscheidingen uit.

De heer A. de Vrieze (1954)

De heer Aaldert de Vrieze is vanaf 2007 voorzitter van de Stichting Ruitersport Noord-Nederland en organisator van het Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen. Het concours Hippique Groningen is het grootste en enige indoor concours hippique in Noord Nederland en wordt rond de jaarwisseling gehouden. Het evenement heeft internationale uitstraling met de aanwezigheid van topruiters, die op het hoogste internationale niveau meedoen. Van 2000 tot 2005 was de heer De Vrieze voorzitter van Parkstad Concours Veendam en van 2002 tot 2005 voorzitter van de landelijke rijvereniging en ponyclub Veendam e.o. Hij was mede-oprichter en initiator van Pura Vida, het gratis openluchtconcert aan de boorden van het Oldambtmeer dat tot doel had de leefbaarheid en bedrijvigheid te promoten en concertbezoekers te laten genieten van de cultuur en natuur in Blauwestad. Daarnaast is hij voorzitter van de stichting Jonckheren- en vrouwen van Beresteyn. Deze stichting ondersteunt het theater Van Beresteyn via sponsoring van bedrijven uit de regio.

Burgemeester Berry Link: “De heer De Vrieze weet met zijn organisatietalent, bevlogenheid en sociale betrokkenheid vele vrijwilligers enthousiasmeren. Hij heeft zich geruime tijd voor de maatschappij ingespannen met verdiensten op het terrein van paardensport en cultuur. Om die reden is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.”

Mevrouw E. Hofman-Speelman (1936)

Mevrouw Elisabeth Hofman-Speelman heeft zich sinds 1975 ingezet voor verschillende verenigingen en activiteiten in Veendam. Ze is al bijna 50 jaar vrijwilliger bij dorpshuis De Wending in Veendam. Ze coördineert de schoonmaakwerkzaamheden, werft medevrijwilligers en maakt zelf ook schoon. Daarnaast organiseert ze de klaverjasavond, plaatst advertenties, verzorgt de inschrijvingen, koopt de prijzen in en reikt deze ook uit. Jaarlijks organiseert ze een feest voor ouderen en ontplooide activiteiten voor de Vrouwen van Nu en de Tennis Club Veendam. Burgemeester Berry Link:” Mevrouw Hofman-Speelman staat altijd klaar om iets voor de omgeving te kunnen betekenen en is altijd bereid om te helpen of een luisterend oor te bieden. Ze motiveert anderen om met activiteiten mee te doen zodat de mensen niet in een isolement komen. Daarom is ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

De heer S.G. Bos (1964)

De heer Sietsko Geert Bos is sinds 1992 als vrijwilliger betrokken bij dorpshuis De Wending in Veendam en sinds 2008 bestuurslid. Hij ondersteunt bij de inkoop, verzorgt diverse kantinewerkzaamheden, werkt in de bediening en maakt de zalen gereed. Daarnaast is hij betrokken bij de organisatie van evenementen zoals de zeskamp en de kerstbomenactie en coördineert de inzameling van oud-papier. Vanaf 1998 is de heer Bos vrijwilliger bij de Hervormde gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending. Hij is diaken en verzorgde de groenvoorziening in de kerk en voor het lief-en leedgebeuren. Burgemeester Berry Link:” Meneer Bos is onnoemelijk belangrijk voor het draaiende houden van het dorpshuis. ‘De smeerolie tussen de radertjes van het dorpshuis’, een onmisbare schakel. Hij is iemand die bijna ongemerkt bijna dagelijks werkzaamheden uitvoert in het dorpshuis, en dat al 30 jaar. Om die reden is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

De heer R.J Drenth (1950)

De heer Roelf Jan Drenth is sinds 1975 als vrijwilliger betrokken bij dorpshuis De Wending in Veendam. Hij is lid van het klussenteam, doet bardiensten, bouwt decors voor toneelvoorstellingen en zet de zalen klaar. Hij is sinds 1976 lid van toneelvereniging De Harmonie. Vanaf 1976 tot 2009 speelde hij in ieder seizoen een rol in de opgevoerde toneelstukken, en in de meeste gevallen betrof dit een van de hoofdrollen. De heer Drenth is mede-oprichter en bestuurslid van voetbalvereniging DWZ. Daarnaast is hij chauffeur bij Stichting stadsbus Veendam. Burgemeester Berry Link: ”De heer Drenth is een doener, hulpvaardig en staat altijd voor anderen klaar. Hij heeft veel werk verzet met het verbouwen en moderniseren van het toneel in het dorpshuis. Hij heeft zich geruime tijd voor de maatschappij ingespannen en anderen gestimuleerd op het terrein van buurtcohesie, podiumkunsten en openbaar vervoer. Daarvoor is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

De heer H. Hemrica (1944)

Vanaf 1981 is de heer Hylke Hemrica vrijwilliger bij tennisvereniging TC Clias in Wildervank, waaronder een periode als voorzitter en interim-voorzitter. Onder zijn leiding werd een nieuwe kantine gebouwd die hij zelf had ontworpen. Ook kwam er nieuwe baanverlichting. De heer Hemrica was lid van de accomodatiecommissie, de kantinecommissie en de redactiecommissie. Alle voorkomende werkzaamheden pakte hij aan. Daarnaast is hij sinds 1975 vrijwillig klusjesman en bouwkundig adviseur voor familie, buren en vrienden. Burgemeester Berry Link: “De heer Hemrica is een constante factor binnen de tennisvereniging en goud waard. Hij is hulpvaardig, denkt kritisch mee en stelt de club bovenaan. Ook familie, vrienden en buren kunnen altijd op zijn advies en hulp rekenen. Om die reden is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje- Nassau.”

De heer B. van der Schuur (1946)

De heer Bene van der Schuur organiseerde met de werkgroep Jazz Zuidwending meer dan 40 jaar jazz-avonden in dorpshuis De Wending in Veendam. Als basgitarist trad hij zelf ook op met zijn band. Sinds 1975 is hij vrijwilliger bij het dorpshuis en van 2009 tot 2019 voorzitter van het bestuur. De heer Van der Schuur zorgde voor een projectplan om De Wending te verduurzamen met isolatie van het dak en plaatsing van zonnepanelen. Als lid van het klusteam doet hij nog steeds klussen in het dorpshuis, draait bardiensten en werkt in de tuin. Burgemeester Berry Link: “De heer Van der Schuur is een prettige, vriendelijke, bevlogen en zeer sociale man met een duidelijke mening en visie met een groot hart voor het dorp en het dorpshuis. Hij bekommert zich om anderen en neemt de tijd om andere mensen in het dorp te helpen. Om die reden is de heer Van der Schuur benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

De heer H. Tepper (1941)

Vanaf de oprichting van het dorpshuis De Wending in 1973 is de heer Harry Tepper als vrijwillige bij het dorpshuis, al 50 jaar. Hij stond met zijn liefde voor de jazz in 1976 aan de wieg van de werkgroep Jazz Zuidwending. Met een aantal andere vrijwilligers organiseerde hij tientallen jaren jazz-avonden in het dorpshuis. Samen met zijn vrouw organiseert hij het Proatcafé voor 50- plussers in De Wending. Door dit initiatief blijven de ouderen sociaal actief en komen ze niet in een isolement terecht. Tijdens het Proatcafé worden spelletjes gedaan en actuele thema’s besproken. De heer Tepper is 56 jaar lid van de landbouwvereniging Veendam en Ommelanden en tevens erelid. Hij heeft zich o.a. als secretaris dienstbaar gemaakt voor de vereniging. Burgemeester Berry Link: “Meneer Tepper staat altijd klaar om te helpen, is heel maatschappijbewust en alert. Hij heeft zich geruime tijd voor de maatschappij ingespannen en anderen gestimuleerd op het terrein van dorpscohesie en agrarische belangenbehartiging. Daarom is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

Ingezonden door gemeente Veendam

Op de foto’s staan ook burgemeester Jaap Kuin en de heer Mattheus Jacob Jouke Horlings (81 jaar) uit Oude Pekela. De heer Mattheus Jacob Jouke Horlings zet zichzelf al 47 jaar in als vrijwilliger bij dorpshuis De Wending in Veendam. Van bestuurslid tot het bouwen van decors voor toneelvereniging de Harmonie, tot onderhoudswerkzaamheden. Ook nu nog is hij als vrijwilliger actief bij het klussenteam. Verder was hij 48 jaar hoofd conciërge bij scholengemeenschap de Winkler Prins in Veendam. Een betrokkenheid en belangeloze inzet bij en voor de Pekelder samenleving. Het lintje werd hem in dorpshuis De Wending door burgemeester Jaap Kuin opgespeld. (red.)

Foto’s: Henk Drenth en ingezonden gemeente Veendam