Burgemeester Jaap Kuin hijst, samen met Andries Brans, de vlag

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 27 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MOOIE KONINGSNACHT | VANNACHT REGENACHTIG

Het is vandaag een mooie Koningsdag want er is vrij veel zon en pas vanavond wordt het helemaal bewolkt. Het blijft ook droog en de kou van vanochtend is vlot voorbij want het wordt rond het middaguur al meer dan 10 graden en de maximumtemperatuur is later vanmiddag zo’n 14 graden. Daarbij staat er een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost.

Vannacht gaat het vanuit het zuidwesten af en toe regenen en morgenochtend valt er ook nog wat regen of motregen. Morgenmiddag klaart het een beetje op met nog kans op een paar buien. Het ziet er dan heel anders uit met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en een maximum rond 13 graden.

In het weekend zal het weer zich herstellen met zonnige perioden en een matige noorden- of noordoostenwind. Het is dan vrijwel overal droog met maximumtemperaturen van 14 of 15 graden. Na het weekend is er iets meer bewolking maar het blijft dan overwegend droog. Maandag wordt het nog een graad of 15, daarna is het weer iets koeler.