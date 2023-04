Dancebattle in Bibliotheek Stadskanaal

STADSKANAAL – Paraduze, FEMS, Koen Schobbers en Ronald. Met honderdduizenden volgers zijn deze YouTubers en Twitchers immens populair bij gamende jongeren. De Groningse bibliotheken laten deze influencers maandelijks aan het woord om zo jongeren en ouders mee te nemen in het ‘leven van een gamer’. Dinsdag 9 mei is Twitcher FEMS te gast in Bibliotheek Stadskanaal. Zij daagt deze avond bezoekers uit voor een Just Dance battle.



Biblionet Groningen en Impacter helpen sinds 2021 jongeren om gameavonden te organiseren in de bibliotheek van Stadskanaal. In het maandelijkse Game Café komen jongeren tussen de 12 en 23 jaar samen om te gamen en ervaringen uit te wisselen. Enkele maanden geleden is daar De Gameshow bijgekomen, een maandelijkse livestream op het YouTube-kanaal van BiebLab.



Dancebattle met FEMS

Dinsdag 9 mei is FEMS te gast in Bibliotheek Stadskanaal. Met bijna 30.000 volgers weet Femke Hugens, oftewel FEMS, hoe het is om een succesvol Twitch-kanaal te starten en onderhouden. In Bibliotheek Stadskanaal vertelt ze hoe het is om fulltime streamer te zijn en hoe haar week eruit ziet. Maar dat is niet alles! FEMS zal deze avond ook Just Dance spelen tegen bezoekers. Wie kan haar verslaan in dit dansspel?

Deelname aan de workshop is gratis, maar meld je vooraf wel aan via de agenda op bieblab.nl.



Leven van een gamer

In maart is het project ‘Leven van een gamer’ van start gegaan. Maandelijks bezoekt een influencer Bibliotheek Stadskanaal en geeft er een workshop. In de workshops leren jongeren hoe ze zelf content kunnen creëren en hoe de vaardigheden die ze met gamen opdoen van pas komen in het dagelijkse leven. Tijdens het ‘Leven van een gamer’ leren jongeren hoe je gamen kan combineren met een gezond sociaal en maatschappelijk leven.

Ingezonden