Julius Minnaar nieuwe algemeen directeur WILDLANDS Adventure Zoo Emmen

EMMEN – De Raad van Commissarissen van WILDLANDS heeft Julius Minnaar (53) benoemd als algemeen directeur van WILDLANDS en het ATLAS Theater. Hij volgt Erik van Engelen op, die begin januari heeft aangekondigd dat hij na bijna 5 jaar op zoek gaat naar een andere uitdaging. Julius start in juni in zijn nieuwe functie. Hij heeft hiervoor directiefuncties bekleed bij mediabedrijven als IPG Mediabrands en Dentsu en in de publieke sector bij de Ster en TROS.

President-commissaris Henk Jan Meijer reageert namens de Raad van Commissarissen: “We zijn blij met de benoeming van Julius en we zien in hem een waardig opvolger van de huidige algemeen directeur, Erik van Engelen. Hij heeft de juiste persoonlijkheid en een mooie staat van dienst in het leiden van bedrijven en ik heb er alle vertrouwen in dat zijn ervaring voor zowel WILDLANDS als het ATLAS Theater de juiste is.”

Julius Minnaar: “Ik heb de liefde voor dier en natuur van jongs af aan meegekregen en volg WILDLANDS al geruime tijd. Ik kijk er enorm naar uit om met dit prachtige park en mijn nieuwe collega’s de volgende fase in te gaan. Het is een eervolle functie en ik wil graag voor deze twee bedrijven verdere groei realiseren. Mijn vrouw is in Emmen opgegroeid en mijn schoonouders wonen er nog; we hebben er veel zin in om straks in het mooie Drenthe te gaan wonen.”

Erik van Engelen blijft tot medio juni in functie.

