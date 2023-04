Sprekende herinneringen tijdens Open Joodse Huizen

Op 16 april 1945 werden Josi en Lien Hart (zittend in het midden) in een bevrijdingsoptocht door Winschoten rondgereden. Uit: Boon & Lettinck, De Joodse gemeenschap in Winschoten en omgeving 1683-1964, p. 351.

WINSCHOTEN, GRONINGEN – Op 4 mei worden op verschillende locaties in de provincie Groningen kleinschalige herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd in het kader van Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet. Dit is een jaarlijks terugkerend programma van sprekende herdenkingen. Vertellers, bezoekers en bewoners delen verhalen in huizen waar Joden of verzetsmensen woonden en werkten voor, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. In het rabbinaatshuis in de Bosstraat in Winschoten zal Koos Akkerman vertellen over Josi en Lien Hart, een joods echtpaar dat de oorlog in onderduik overleefde.

Akkerman doet voor de zesde keer mee aan het herdenkingsprogramma. Eerder verzorgde hij vertellingen over Jaap Meijer en de familie De Beer. Ook is Akkerman actief als stadsgids, waarbij hij vertelt over de vroegere joodse inwoners van de stad. Deze lezing op 4 mei gaat over de familie Jezaias (Josi) Hart en zijn vrouw Rachelina Meika (Lien) Cohen. Josi en Lien Hart zijn drie jaar ondergedoken geweest in hun eigen woonplaats en maakten hier de bevrijding mee. De vertelling begint op donderdag 4 mei om 14.00 uur in het voormalige rabbinaatshuis van Winschoten, aan de Bosstraat 22.

Vertellingen in de provincie

In Winschoten, Winsum, Eenrum, Warffum, Usquert, Uithuizen, Delfzijl, Haren en in het stadscentrum van Groningen worden vertellingen georganiseerd. De synagoge in de Folkingestraat in Groningen is op 4 mei vanaf 10.30 uur geopend. Hier zal ooggetuige René de Vries zijn eigen ervaringen delen. Nathalie van der Hak zal ’s middags het verhaal van haar overgrootouders Moritz en Aaltje van der Hak vertellen. Het echtpaar werd in 1942 in Auschwitz vermoord. Op 30 april en op 3 mei zijn er ook al enkele vertellingen. Alle bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk, reserveren is niet mogelijk. Het complete programma van Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet in de provincie Groningen vindt u hier.

Op 16 april 1945 werden Josi en Lien Hart (zittend in het midden) in een bevrijdingsoptocht door Winschoten rondgereden. Uit: Boon & Lettinck, De Joodse gemeenschap in Winschoten en omgeving 1683-1964, p. 351.

