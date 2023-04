Uitreiking 2 damdiploma’s in bibliotheek Winschoten

WINSCHOTEN – Het samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten, dat 19 oktober 2022 van start ging, werpt aan haar vruchten af. Woensdag 26 april werden namelijk in de bibliotheek Winschoten wederom 2 damdiploma’s uitgereikt aan Haykaram en Jakub. De teller staat momenteel op 7 diploma’s.

Haykaram slaagde voor zijn 2e diploma, niveau 2 wit. Kakub deed dit voor niveau 1. Haykaram begon zo’n 2 maanden geleden aan de damcursus niveau 1. Na een aantal weken slaagde Haykaram voor het diploma niveau 1. Daarna werd de cursus niveau 2 aangeschaft, die is echter onderverdeeld in een wit en een zwart gedeelte. Na het met goed gevolg afgenomen “proefexamen” kon Haykaram op voor het examen niveau 2 wit. Ook nu slaagde Haykaram ruimschoots en gaat 3 mei op voor het “proefexamen” niveau 2 zwart.

Jakub niveau 1

Jakub is begin dit jaar begonnen met de damcursus niveau 1. Deze cursus behandelt in eerste instantie de spelregels, bijvoorbeeld: hoe moet het dambord liggen (donker vakje links onder), wit begint, meerslag gaat voor, damslag gaat niet voor, hiervoor geldt de keuze tussen slaan met de dam of schijf, achteruit slaan is ook verplicht. Nog een belangrijke regel is, dat de geslagen stukken pas na de combinatie van het bord mogen worden verwijderd. Een bekent voorbeeld hiervan is de “coupe Turc”.

Jakub slaagde dus voor niveau 1 en kan vanaf volgende week beginnen met de vervolgcursus niveau 2. Deze cursus gaat geleidelijk verder in de theorie. Deze cursus begint, grofweg, met eenvoudige combinaties, aanvallen, verdedigen, slagkeuze, werken met een dam en tenslotte niet onbelangrijk hoe een partij opgezet kan worden. M.a.w. wat is een goede opbouw van de schijven. Tenslotte mochten Haykaram en Jakub uit handen van voorzitter Han Tuenter van Damclub Winschoten, hun felbegeerde diploma in ontvangst nemen.

Ingezonden door Geert Lubberink

Op foto 1 staat Haykaram en foto 2 Jakub