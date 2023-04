Vrije School de Voorstelling in d’Rentmeester

VALTHERMOND – Voor hen die er op hebben gezeten, hadden willen zitten of de kriebels krijgen.

Deze bijzondere voorstelling over de Vrije School heeft in het hele land al voor uitverkochte zalen gespeeld. Nu is het de beurt aan d’Rentmeester!



Kaatje, Tommy en Jos hebben een klik. Zij doorliepen namelijk alle drie de Vrije School. Wel in een andere klas in een andere stad, maar volgens dezelfde onderwijsmethode. Wat is het precies dat hun bindt?



Het drietal onderzoekt Rudolf Steiner, euritmie, duikt in de antroposofie en vraagt zich af waarom ze over vuur sprongen. En zouden ze hun eigen kinderen ook naar de vrije school doen? Of zien ze daarvan af? Zij presenteren, reflecteren, theatraliseren, autobiograferen en euritmiseren hun bevindingen in de meest antroposofische voorstelling van het theaterseizoen. Een reünie-erlebnis voor ex-vrije scholieren en een unieke ‘Vrije School- voor-dummies’ voor buitenstaanders. Neem een kijkje in de wondere wereld van de Vrije School.



Zorg dat je d’R bij bent!

Zaterdag 06 mei 2023 | 20:00 uur

Zaal open: 19:15 uur

