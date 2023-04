Cruiseschip de Silver Nova ziet voor het eerst het daglicht

PAPENBURG – Gistermorgen is bij de Meyer Werft het cruiseschip de Silver Nova uitgedokt. Het schip is gebouwd in opdracht van Silversea Cruises.

Gisteren werd het luxe cruiseschip Silver Nova, dat momenteel in aanbouw is, uit hal 5 op de Meyer-scheepswerf in Papenburg gemanoeuvreerd en naar een afbouwsteiger gebracht – daar gaat het interieurwerk en de afbouw nu verder.

Er moet nog veel gebeuren voor de eerste cruise van de Silver Nova, die op 14 augustus 2023 in Maghera bij Venetië van start gaat. De komende maanden wordt het schip verder afgebouwd. Deze zomer wordt het schip via de Eems overgebracht naar de Eemshaven. Van daaruit vinden de verplichte proefritten op de Noordzee plaats. Volgens planning wordt het cruiseschip in de zomer opgeleverd aan Silversea Cruises, een merk van de Royal Caribbean Group.

Bij de ontwikkeling van de Silver Nova stonden twee zaken centraal: een nieuw asymmetrisch scheepsdesign voor bijzondere vaarmomenten en milieuvriendelijkheid. Het cruiseschip heeft een intelligent, hybride voortstuwingssysteem bestaande uit LNG-voortstuwing, brandstofcellen en batterijen. Ze wordt het meest milieuvriendelijke schip in de luxemarkt en kan de uitstoot met ongeveer 40 procent verminderen in vergelijking met de vorige klasse schepen. In goed uitgeruste havens kan de Silver Nova gebruik maken van walstroom.

De Silver Nova is het eerste cruiseschip van scheepswerf Meyer in Papenburg voor de luxe rederij Silversea Cruises. Het leidende schip van de zogenaamde Evolution Class krijgt een zusterschip, de Silver Ray. Ook de bouw van de Silver Ray, die volgens planning in 2024 opgeleverd moet worden, vindt plaats in Werfthalle 5 in Papenburg. De nieuwe Silversea luxe cruiseschepen van Meyer Werft zijn 244 meter lang, 30 meter breed en bieden plaats aan maximaal 728 gasten. Het schip weegt 54.700 ton.

Bron: Kreuzfahrt Aktuelles

Foto’s: Catharina Glazenburg