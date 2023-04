Theatervoorstelling over armoede in Emmer stadskerk

EMMEN – Hoe is het als je dagelijks elk dubbeltje moet omdraaien en hulp van de voedselbank nodig hebt om geen honger te lijden? Wie daar nieuwsgierig naar is, moet op 10 en 11 mei zeker de gratis theatervoorstelling Zie de Mens in de Emmer stadskerk bezoeken.

Op het podium aan de Van Schaikweg staan dan mensen die uit eigen ervaring spreken. Zij laten zien hoe zwaar het is om in armoede te leven. Om je weg te vinden in de wirwar van de bureaucratie en afhankelijk te zijn van liefdadigheid. De productie is een initiatief van Joseph Wresinski Cultuur Stichting.

Rauw en direct

Dat steeds meer mensen in armoede leven en een beroep moeten doen op de voedselbank, horen en zien we bijna dagelijks in de media. Bij slecht nieuws geldt over het algemeen: hoe vaker je het hoort, hoe minder het je raakt. Zie de Mens is daarom confronterend, rauw en direct. Maar ook poëtisch, teder en liefdevol. Kortom een voorstelling die je niet snel vergeet.

Gratis toegang

Wie meer wil weten hoe het is om rond te moeten komen van het absolute minimum is op 10 mei vanaf 19.30 welkom in de Emmer Stadskerk in het voormalige zalencentrum de Giraf. Op 11 mei is een tweede voorstelling waarbij iedereen vanaf 14.30 welkom is. De toegang is gratis en kaarten zijn te reserveren via wresinskicultuur.nl/aanmelden

In gesprek

Een ding is zeker: na het zien van dit bijzondere theaterstuk kijk je op een andere manier naar armoede in Nederland. Het blijft op 10 en 11 mei in de Stadskerk trouwens niet beperkt tot kijken. Na afloop van de voorstelling gaan de spelers graag met de bezoekers in gesprek.

Ingezonden